La Rome Art Week 2023 ha contado con la exhibición de Miami New Media Festival

El pasado jueves 26 de octubre se llevó a cabo el Video Art RAW, el evento dedicado al Miami New Media Festival (MNMF) durante la Rome Art Week (RAW). Desde las 4:30 de la tarde, artistas y personalidades del mundo del arte romano asistieron a la sala de conferencias de la sugerente Villa Artieri, para presenciar el ingenio y la creatividad de los videos que fueron seleccionados a través de la convocatoria pública que, desde el 2017, el reconocido festival internacional dedica cada año a los artistas italianos. En esta ocasión, bajo el tema curatorial “Sanación Global”.

Video Art RAW, de hecho, presentó las cinco obras de videoarte ganadoras en Italia: Forare Ferida de Victoria Thomen; Guerra & Pace de Teresa Bianchi; Compost n.3 de Citron | Lunardi; Aprite il cielo de Emanuele Marsigliotti; y White Line de Manuel De Marco. Además, la ocasión fue propicia para mostrar la obra Shadow to Substance, del artista taiwanés Mu Tuan, pues recibió una mención honorífica debido a “su visión positiva del uso de la tecnología como herramienta para alcanzar la Sanación Global”, explicó la periodista Marinellys Tremamunno, directora creativa del festival americano en Italia.

El evento fue presentado por el director de la RAW, Massimo Padovan Di Benedetto, en compañía de Marinellys Tremamunno. Asimismo, la proyección contó con la presencia de una delegación de la embajada de la República Dominicana en Italia, encabezada por su embajador Tony Raful. También asistió la Superintendente de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de la provincia de Viterbo y del sur de Etruria, la arquitecta Margherita Eichberg, y miembros del cuerpo diplomático de la embajada de México.

Eventos en Miami El primer ciclo de proyecciones de la XVIII edición del Miami New Media Festival se llevó a cabo del 07 al 29 de octubre, en la sede de Arts Connection Foundation. Un evento que fue posible gracias al apoyo de ID Art Lab y del Departamento de Cultural Affairs del condado de Miami Dade County.

Es oportuno evidenciar que en la tradicional convocatoria que se lleva a cabo desde la ciudad de Miami y es abierta a artistas de cualquier nacionalidad, este 2023 fueron recibidas 97 propuestas, de las cuales fueron seleccionadas 26 obras provenientes de 13 países: WANDEL de Maria Korporal (Alemania); The Garden of Galactic Delights de GÜRKAN MIHÇI (Estados Unidos); Sound of Valar de Miguel Antonio Contreras Hincapie (Venezuela); From the place where the light goes out de Sandrine Deumier (Francia); the HEALING de Johannes Christopher Gerard (Paises Bajos); LOOK AT YOU after the WAR / xquisite corpse de Hernando Urrutia (Portugal); [SELF]INSERTIONS: THE HUMAN LEAGUE FACTOR de José Cruzio y Demónio António [António Caramelo] (Portugal); Iceberg de Fran Orallo (Reino Unido); I just found a hair of yours on my bedisde table de Pepe Reyes Caballero (España); Silence de Jean-Michel Rolland (Francia); Iconoplast de Sara Bonaventura y Gianmarco Leprozo (Italia); entrEEspecies / Between Species de Laura Cabrera y Sira Cabrera (España); Zover de Anne-Sarah Le Meur (Francia); AN ETERNAL IDLENESS de Matteo Campulla (Italia); Ghosts and Guardians de Geraldine Erman; RANTRE de Steven Baboun (Haiti); Shadow to Substance de Mu Tuan (Taiwan); If Only We Had Eyes To See de Peter Whittenberger (Estados Unidos); Noche de San Juan de Marco Caridad (Estados Unidos); noise vegetation: offspring de Szabina Péter (Hungría); Anti War Sounds 1 de Muu Blanco (Estados Unidos); TERRA NOSTRA de Ionee Waterhouse (Estados Unidos); Above The Same Waters de Alydia Wever (Aruba, Países Bajos); Watchfacing de Hakan Lidbo (Suecia); NEURAL COEVOLUTION de Pedro Morales (Estados Unidos); y Endless Wilderness of the Everglades de Bryan Hiveley (Estados Unidos).

La coordinadora general del festival, Milagros González, informó la selección de este año incluyó dos obras hechas en realidad virtual de los artistas Sandra Portal-Andreu (Huellas) y Maria Theresa Bartist (Begrabung). Además, como artistas invitados participaron Reni Arias, Ariadna Canaan, Néstor García, Cheryl Maeder, Diana Block, Manuela Covini, Ricardo Arispe, Muu Blanco, Ilian Arvelo y Carlos Cuellar Brown.

Luego, el sábado 21 de octubre el MNMF celebró su gran noche de performance y, del 03 al 05 de noviembre, el festival también estuvo presente en el Doral International Art Fair (DIAF) que se llevó a cabo en el Doral Cultural Center.

El Miami New Media Festival es una plataforma de arte pública fundada y dirigida por Andreina Fuentes Angarita a través de Arts Connection Foundation, que tiene como objetivo la promoción de la creación artística a través de la tecnología y los nuevos medios. Es una gran fiesta del arte contemporáneo que nació en el 2004 en Venezuela y tiene 18 años de trayectoria en Miami, para promover talentos emergentes.