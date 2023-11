Manel Pardo, entrenador personal experto en Sant Cugat

Actualmente, hacer ejercicio de forma regular se ha convertido en un hábito muy importante en la vida de muchas personas, debido a los grandes beneficios que aporta para la salud. Entre ellos, el aumento de la masa muscular, la reducción del porcentaje de grasa corporal y el aumento de resistencia física, etc.

No obstante, conseguir algunos de estos objetivos puede ser una labor compleja para las personas que no tienen el conocimiento adecuado en el área, por lo que se requiere recurrir a un especialista en entrenamiento deportivo.

Una alternativa es contar con los servicios de Manel Pardo, quien destaca como experto en fitness, especializado en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento físico. El entrenador personal Sant Cugat del Vallés proporciona sus servicios a domicilio tanto a nivel individual como en grupos.

¿Por qué es importante contar con un entrenador personal? Una rutina de ejercicios improvisada puede ocasionar, con el paso del tiempo, algunas lesiones o descompensaciones musculares que deterioran la calidad de vida de las personas. Por esta razón, es imprescindible contar con un asesoramiento profesional en el área.

Asimismo, el entrenamiento personalizado tiene como objetivo buscar la máxima eficiencia en la ejecución de los ejercicios para obtener la máxima eficacia en los resultados, con los mínimos riesgos posibles. Para eso, el experto en fitness crea un programa específico, teniendo en cuenta factores como la anatomía, la salud, edad o el ritmo de vida de las personas para ayudarlos a alcanzar sus objetivos físicos.

Otra de las funciones del entrenador personal es asesorar sobre el plan de alimentación adecuado, según las necesidades de cada persona. Además, supervisa la correcta ejecución de los movimientos con el fin de evitar lesiones y, finalmente, ofrece el apoyo y la motivación necesaria para que el deportista logre sus metas sin excusas.

Un entrenador personal Sant Cugat que transforma la vida de quienes confían en él Manel Pardo destaca como entrenador referente en la localidad de Sant Cugat, ya que cuenta con una amplia experiencia y conocimiento en el sector deportivo. Graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en INEFC de la Universidad de Barcelona y tras una década trabajando en gimnasios locales, el profesional ofrece servicios de entrenamientos personalizados a domicilio, al aire libre y online.

Su método de trabajo apuesta por crear un estilo de vida saludable a largo plazo, a través del diseño de un plan de entrenamiento personalizado. Este está adaptado a la condición física de cada individuo, con prácticas deportivas que le motiven y le impulsen a lograr sus metas, sin limitaciones. Para valorar los resultados obtenidos con cada uno de sus entrenamientos, Manel realiza evaluaciones semanales, mensuales y trimestrales para determinar el nivel de avance de los resultados de los planes de entrenamiento.

Asimismo, el entrenador personal Sant Cugat asegura que el ambiente de trabajo de sus entrenamientos es agradable y dinámico, ya que los deportistas se sienten más cómodos entrenando en su casa o cualquier otro lugar de su preferencia.

Bajo el lema "Salutariter Delecto", que significa "Soy feliz enseñando salud", Manel ayuda a las personas a transformar sus vidas, a través de la práctica de ejercicio físico personalizado.