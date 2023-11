Alejandro Millán concede una entrevista sobre su servicio de planificación financiera y la importancia de empezar lo antes posible

La planificación financiera es una herramienta sumamente versátil que, hoy en día, cobra especial relevancia tanto para el ecosistema empresarial como para las personas, dado que permite analizar la situación económica particular y el flujo de gastos e ingresos para implementar medidas y estrategias que permitan anticipar financieramente posibles sucesos futuros.

En medio de una economía guiada por la incertidumbre, el poder contar con una provisión adecuada de conocimientos financieros posibilita que los ciudadanos puedan evaluar mejor los riesgos y oportunidades y tomar decisiones más informadas sobre presupuestos e inversiones.

Este tipo de acciones definen a Alejandro Millán, un consultor experto en planificación financiera enfocada en planes de ahorro e inversión y protección personal y patrimonial. El profesional explica a continuación cómo son sus servicios de consultoría y asesoría cualificada tanto para empresas como particulares

¿Qué importancia tiene la educación financiera a la hora de tomar decisiones con los ahorros y conseguir una estabilidad económica con proyección a futuro?

La importancia recae en que en el "yo" del futuro no me recrimine que no hice los deberes en su debido momento. La mayor parte de las veces somos egoístas con nuestro "yo" del futuro para pensar en nuestro "yo" del presente, para luego darnos golpes de lamento diciendo que "y si hubiese hecho esto" y "si hubiese hecho tal cosa". Con base en ese razonamiento, debemos entender que cada minuto, hora, día que pasa, estamos tomando decisiones importantes, y el hecho de "no tomar decisión", también es una decisión que se verá reflejada en el futuro en el cual tendrá consecuencias tanto positivas como negativas. El tiempo pasa muy muy rápido, en el que pestañeamos, cerramos los ojos y ya han pasado 10 años o más. Años en los que si te preparas, te planificas y piensas en no ser egoísta, tu futuro va a ser como lo sueñas o, al menos, estar más cerca de ello.

Tras el estudio inicial donde evalúan las finanzas correspondientes a cada cliente, ¿Cómo se estructuran las estrategias y la planificación financiera en torno al ahorro e inversión?

El valor añadido que le ofrezco a mis clientes es la personalización de su caso. Existe un método infalible en una buena planificación y es el sentarme con cada uno y escuchar, saber qué siente la persona, cómo piensa y ve su actualidad y su futuro, qué le duele y cómo se quiere ver y no ver en un tiempo determinado. A partir de ahí, la estrategia se basa en el nivel de riesgo que quiere asumir, en el tiempo que se proponga en conseguir esas metas trazadas y en la disponibilidad, seguridad y rentabilidad que se busque de su dinero.

El ahorro y la inversión es un medio para poder conseguir lo que el cliente se proponga en su vida, no es el fin, por lo tanto, ese medio se debe planificar por etapas, en el corto plazo, medio plazo y largo plazo, ¡porque todas las personas deben tener dinero hoy, mañana y siempre!

¿Trabajáis con clientes e inversionistas del plano nacional o también de diversas partes de Europa y del mundo?

La consultoría y asesoría que realizo es para todas las personas a nivel mundial. Sin embargo, el grueso de mis clientes está en España porque es donde vivo y es donde tengo acceso a las herramientas de ahorro, de inversión, y de protección personal y patrimonial a través de OVB Allfinanz, que es quien llega a acuerdos comerciales con todo el sector financiero de España.

¿En qué clase de activos eligen invertir su ahorro las personas que contratan el servicio y cómo es el target al que estáis orientados?

Todos los activos que estén regulados y normativizados para su comercialización en España y avalados por la CNMV y BdE. Por decir los más comunes, son Fondos de Inversión de RV, RF, Renta Mixta, en los que están diversificados por geografía, sector, región, etc. Para una correcta planificación, no se puede estar únicamente en un solo activo.

Por lo tanto, el sector, a la hora de invertir, debemos tener en cuenta el momento actual y el horizonte temporal que se propone cada cliente. Por ejemplo: tecnología, energía, servicios de comunicación, servicios financieros, inmuebles, consumo defensivo, consumo cíclico, letras del tesoro, bonos corporativos, entre otros. Todo esto comercializado a través de herramientas financieras como PIAS, Planes de Pensiones, Unit Linked, SIALP, CIALP, hipotecas, entre otros.

A la fecha, y teniendo en cuenta el escenario de la economía española, ¿qué fondos internacionales hoy otorgan una mayor seguridad a quienes quieren rentabilizar sus ahorros?

En mis consultorías y asesorías no hablo de qué fondos dan mayor seguridad sino de sus objetivos y metas en el futuro. A partir de ahí, siempre viendo el medio y largo plazo, se plantean distintas opciones en fondos de las gestoras más grandes a nivel mundial, por nombrar algunos: JP Morgan, Morgan Stanley, BlackRock, Fidelity, Amundi, AXA IM, BNP Paribas, AB, entre otros.

Sabemos que la economía es cambiante, y más la España que estamos viviendo en estos momentos, pero a nivel mundial ocurre lo mismo. Fluctúa con el tiempo y existen los cambios de ciclos, por lo tanto, mi servicio es el acompañamiento de cerca de cada cliente para que entienda la situación en la que estamos y a la que apuntamos según objetivos planteados. Siempre debemos estar al corriente de lo que sucede en el mundo y, para eso, el servicio y seguimiento constante es parte del valor añadido que ofrezco.

La educación financiera no solo recae en que debemos ahorrar e invertir, y gastar menos de lo que ingresamos, sino que debemos protegernos ante las posibles eventualidades que ocurren a nivel macro. Aprovechar todos los momentos para poder invertir y no estar pensando en lo que es el "Stock Picking" o el "Market Timing".

¿Con cuántas gestoras de activos tenéis acuerdos? ¿Cómo es el proceso de seguimiento que la firma ejecuta con las diferentes entidades financieras en las que invirtió el cliente?

Más que gestoras, te comento que en España, a través de OVB Allfinanz, tengo el acceso a más de 25-30 entidades financieras en las que bajo mi criterio y selección acorde a los objetivos y metas del cliente, investigo y estudio la herramienta correcta según las necesidades puntuales, dejando siempre la puerta abierta a que si en el futuro, aparece en el mercado algún producto o herramienta que nos genere mayores beneficios, se evaluará como corresponde.

En un mercado tan volátil e influido normalmente por acontecimientos políticos o bélicos, ¿es posible constituir una planificación patrimonial y un ahorro perdurable a largo plazo?

Situaciones como estas ha habido a lo largo de la historia, si nos ponemos a mirar el pasado, sin ir muy lejos, tenemos la última gran crisis antes del Covid que ha sido la crisis financiera internacional en EE. UU. del 2008 que afectó al mundo entero, y a partir de ahí, el mercado ha crecido una barbaridad. Pero, si nos vamos más atrás, te puedo nombrar las guerras mundiales, los ataques terroristas a inicios de los 2000 y, con todo y eso, los mercados han seguido creciendo a pasos agigantados siempre y cuando la visión sea de medio y largo plazo.

Por lo tanto, en una correcta planificación, debemos contar con que estos acontecimientos están a la vuelta de la esquina, que estamos propensos a pasar crisis que desequilibran las economías y mercados mundiales, pero nunca perder de foco el horizonte temporal al cual se ha trazado el cliente, que equilibrando bien los niveles de riesgos y eligiendo bien las herramientas financieras, da igual lo que pase hoy o mañana, la seguridad nos lo da el tiempo de la inversión.

Alejandro Millán, quien cuenta con el aval de más de 10 años de experiencia en el sector de las finanzas, con sus estudios tanto en EEUU como en España y con experiencias laborales en 3 países, con sus servicios de consultoría financiera ha podido ayudar a más de 500 clientes que han alcanzado un crecimiento económico a través de la construcción y gestión de un patrimonio sólido.

De hecho, según refleja su sitio web, el especialista en finanzas personales, en los últimos cuatro, ha logrado gestionar más de cuatro millones de euros en patrimonios, gracias a una metodología personalizada que privilegia el trazado de objetivos realistas y a una administración responsable e inteligente de los fondos particulares con diferentes entidades financieras de España.

El método de planificación financiera que impulsa Alejandro Millán, en definitiva, procura aportar las herramientas técnicas necesarias para que las personas no solo aprendan a administrar mejor su dinero, sino también a identificar las mejores opciones financieras parar ahorrar e invertir y conseguir un bienestar económico perdurable.