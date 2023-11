COPADE y Leroy Merlin, más de 10 años promoviendo el desarrollo sostenible en comunidades forestales de Guatemala

La colaboración entre Leroy Merlin y Fundación COPADE marca un hito en la promoción de la sostenibilidad y el Comercio Justo en el sector de la madera. Más de 120.000 piezas de madera enviadas de Guatemala a España y con un valor de mercado de más de 3 millones de euros en ingresos. Han recibido 3 premios por su labor en la Reserva de Biosfera Maya de Petén en Guatemala y la creación de productos certificados FSC® y Madera Justa® La Fundación COPADE y Leroy Merlin cumplen una década de una colaboración ejemplar en la promoción de la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. La compañía líder en acondicionamiento del hogar muestra así su compromiso con la protección de los recursos naturales, la adopción de prácticas sostenibles y la implicación en la creación de empleo.

Esta relación comenzó con un enfoque claro en el apoyo a las comunidades forestales de la Reserva de la Bioesfera Maya de Petén en Guatemala con el objetivo principal de impulsar el desarrollo económico de estas comunidades. Y de hacerlo a través de un modelo basado en la explotación forestal sostenible, con una línea de productos certificados FSC y Madera Justa para el mercado europeo, bajo los principios del Comercio Justo, la responsabilidad y la equidad, gracias al proyecto financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La colaboración de la Fundación COPADE con ACOFOP y las diferentes Empresas Forestales Comunitarias que gestionan y conservan la Reserva de Biosfera Maya, especialmente con FORESCOM (Empresa Comunitaria de Servicios del Bosque), ha sido fundamental para fomentar el comercio responsable entre Guatemala y España. Estas acciones han contribuido a ampliar la gama de especies maderables que se aprovechan en el bosque, importando productos desde Guatemala a España para su venta en las tiendas Leroy Merlin.

A lo largo de los últimos años, COPADE ha enviado más de 120.000 piezas de madera con un valor de más de 3 millones de euros. Dentro de estos contenedores se exportan productos de ‘’especies menos conocidas’’, que benefician a las comunidades forestales mediante bienes económicos, protección forestal, planes de formación y educación y unidades mínimas de salud. Además, se estima que han llegado a millones de hogares europeos productos que no solo embellecen jardines, sino que también impulsan la sostenibilidad y el Comercio Justo.

La alianza entre ambas organizaciones ha resultado reconocida por diversas entidades obteniendo premios y distinciones en reconocimiento a su labor incansable en la región. Leroy Merlin España ha conseguido con este trabajo convertirse en el comprador de madera que maneja mayores volúmenes, siguiendo los máximos estándares de Comercio Justo y contribuyendo a las empresas comunitarias de la Reserva de la Biosfera Maya. Así lo constata un reciente informe publicado en el marco del Proyecto ‘’Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de Medianas y Pequeñas Empresas (MIPYMES) y Cooperativas’’ de la Unión Europea donde se analiza el destino de las exportaciones de los pequeños negocios de la RBM a Europa.

Una alianza que promueve el comercio justo y sostenible

A lo largo de los últimos años, la colaboración ha contribuido significativamente al desarrollo económico de las comunidades forestales en Guatemala. Este modelo sostenible ha permitido a las comunidades beneficiarse de sus recursos naturales de manera responsable. La producción y venta de productos de acondicionamiento de jardín resultantes de esta colaboración cuentan con las prestigiosas certificaciones FSC® y Madera Justa®, que garantizan que la comercialización de productos como suelo para jardín se realice bajo estrictos estándares de Comercio Justo.

Logros destacables de la colaboración

Conservación y sostenibilidad: la relación entre las entidades ha demostrado que es posible armonizar la conservación de la biodiversidad y la sostenibilidad con el desarrollo económico de las comunidades locales. El consumo de estos productos está directamente vinculado a la conservación de los recursos naturales y al bienestar de las comunidades forestales asegurando que los productores reciban un precio justo por sus productos, al mismo tiempo que colaboran en la preservación de los recursos naturales que están bajo su custodia.

Oportunidades de desarrollo económico y social: una parte fundamental de esta colaboración ha sido la creación de oportunidades de desarrollo económico y social para pequeños/as productores/as que se encuentran en dificultades económicas o desfavorecedoras. Gracias a esta alianza, se ha facilitado el acceso al mercado y se ha obtenido una remuneración justa por sus productos a través de los canales del Comercio Justo.

Beneficios para el entorno: las ventas que se generan a través de la compra de productos certificados son fructuosas, no solo para el medioambiente sino también para el entorno. Estos recursos permiten abordar tareas esenciales, como la prevención de incendios forestales, la protección contra el saqueo de recursos naturales y arqueológicos, la financiación de programas de becas escolares para adolescentes que desean continuar su educación y el mantenimiento de instalaciones de atención médica mínimas en comunidades remotas, donde la presencia del sistema de salud público es extremadamente limitada.

Premios y reconocimientos: en 2014, ambas organizaciones fueron reconocidas con los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa en la categoría ‘’Cooperación Empresarial para el Desarrollo Sostenible’’ por la Fundación Biodiversidad y con los premios El Suplemento, a la acción de la compañía en el terreno de Responsabilidad Social Empresarial. Años después, siguen siendo relevantes por luchar contra la pobreza y la exclusión social. Fruto de ello, en 2019 fueron galardonados en la XX edición de los Premios CODESPA donde fueron reconocidos en la categoría de Innovación Social de la Empresa.

Sobre Fundación COPADE

La Fundación COPADE - Comercio para el Desarrollo es una entidad privada, apolítica y no lucrativa fundada en 1998 por Javier Fernández y Aurora Fernández y que tiene por objetivo impulsar y desarrollar el Comercio Justo, el Consumo Responsable y la preservación del Medioambiente a través de Alianzas Público-Privadas. COPADE trabaja con grupos productores de países europeos y latinoamericanos para promover estructuras socioeconómicas sostenibles y respetuosas con el medioambiente, que hagan a estos grupos agentes de su propio desarrollo. Crea redes participativas entre productores/as y Administraciones Públicas, empresas, instituciones y otros agentes sociales, tanto a nivel local como mundial, para que impulsen nuevas formas de cooperación económicamente rentables, sostenibles y socialmente responsables.