WORKO lanza su línea WorkoRE compuesta por ropa de trabajo de alta visibilidad confeccionadas con poliéster reciclado

La nueva línea llamada WorkoRE nace de la filosofía REduce, REutiliza y REcicla Esta colección de ropa de trabajo responsable está compuesta por polos de manga larga y manga corta, pantalones, parkas, chaquetas y trajes de lluvia, ropa de alta visibilidad que contienen poliéster reciclado en su confección.

La producción de ropa de trabajo tiene un impacto global. WORKO asume la responsabilidad para con las personas y el medioambiente produciendo y consumiendo en mayor medida de manera responsable y ha establecido el objetivo de que para 2025 todas sus prendas de poliéster sean recicladas o contengan un alto porcentaje de materiales reciclados.

WorkoRE, la línea de ropa de trabajo de alta visibilidad confeccionada con poliéster reciclado

WORKO es consciente del impacto de la industria textil en la naturaleza. Por ello, ha tomado medidas para contribuir con el medioambiente y transformar la concepción de las colecciones. Con la nueva línea WorkoRE se usa poliéster recicladopara la confección de las prendas de ropa laboral.

La filosofía de WorkoRE se basa en las 'tres erres' (Reducir, Reutilizar y Reciclar), y busca contrarrestar el impacto del estilo de vida actual en el planeta. La línea WorkoRE no sólo contribuye al reciclaje de materiales, sino que también busca optimizar el consumo de energía y reducir la huella de carbono en su fabricación.

Además, WORKO apuesta por la sustentabilidad textil, creando prendas duraderas y de larga vida útil. Su objetivo es producir prendas para uniformes de trabajo responsables sin perder su esencia.

Esta nueva colección cuenta con todas las bondades de ser prendas responsables sin perder su esencia. Son prendas aptas para el cumplimiento de la norma que regula los EPIs y, en este caso en concreto, la norma EN ISO 20471 (ropa laboral de alta visibilidad).

Como avance de la colección WorkoRE se pueden encontrar las siguientes prendas de ropa de trabajo:

El pantalón de trabajo WR.2.154 reciclado es un pantalón de alta visibilidad fabricado con poliéster reciclado combinado. Cuenta con múltiples bolsillos, incluyendo bolsillos franceses en los costados con presillas anti-desgarro, un bolsillo trasero de parche con vivo reflectante y un bolsillo de parche con cartera y velcro en los laterales con detalles reflectantes. La prenda está reforzada en todas sus costuras y cuenta con refuerzos en la culera para mayor durabilidad. Además, presenta una cintura elástica con 5 trabillas y una rodillera útil con tejido tipo cordura. El tejido ha sido estabilizado contra deformaciones y cumple con el certificado EN20471:2013/A1:2016 CAT II - Clase 1, así como con el certificado de 50 ciclos de lavado. Además, cuenta con bandas segmentadas de 7 cm. La composición de este pantalón de uniforme de trabajo es de 60% algodón y 40% poliéster reciclado para el tejido de alta visibilidad, y 65% poliéster reciclado y 35% algodón para el tejido combinado.

La chaqueta de trabajo ultraligera combinada WR.2.285 . Cuenta con un cierre central de cremallera y bolsillos laterales con cremallera, así como un bolsillo en el pecho izquierdo también con cremallera. El interior de la chaqueta está acolchado con un material similar a la pluma, lo que brinda un aislamiento térmico adicional. Tanto el bajo como los puños están equipados con bies elástico para un ajuste perfecto. Además de los bolsillos exteriores, la chaqueta también cuenta con un bolsillo interior. La capucha se puede ocultar cuando no se necesita. Esta chaqueta de trabajo ha sido certificada EN20471:2013/A1 CAT II - Clase 2 y EN14058:2017, lo que garantiza su calidad y seguridad. El tejido exterior está fabricado en poliéster pongee con recubrimiento de PU, mientras que el tejido de alta visibilidad es 100% poliéster reciclado. El forro interior está compuesto por un 100% de poliéster.

La parka de trabajo ergonómica combinada WR.2.203 Está confeccionada con un tejido de poliéster reciclado pongee con un recubrimiento de PU, lo que la hace resistente al agua y al viento. Con costuras termoselladas, esta parka garantiza la máxima protección contra los elementos. Además, cuenta con bolsillos frontales en el pecho y en los laterales, todos ellos con cremallera, así como con un práctico bolsillo interior en el pecho. La abertura frontal es de cremallera y se complementa con una tapeta que se cierra con velcro para una mayor seguridad. La parka también cuenta con una capucha escamoteable con visera y tapa cuellos, que proporciona una protección adicional contra los elementos. Los puños interiores están diseñados para brindar una mejor protección contra el frío, y se pueden ajustar con una pieza de velcro. En cuanto al interior, está acolchado para proporcionar un mayor aislamiento térmico. La parka de alta visibilidad WR.2.203 está certificada EN ISO 20471:2013 CAT II - Clase 3, lo que garantiza su alta visibilidad, y también cumple con los estándares EN 14058:2017 y EN 343:2019.

El polo de trabajo de manga corta WR.2.318 reciclado es un polo de alta visibilidad fabricado con poliéster 100% reciclado. Cuenta con un cuello en canalé y tapeta con 3 botones ocultos, así como con manga corta y un bolsillo de vivo en el pecho. Además, presenta una abertura lateral y detalles reflectantes en los hombros para una mayor visibilidad. El tejido del polo de uniforme de trabajo ha sido estabilizado contra deformaciones y ofrece protección antibacteriana que reduce el mal olor. Cumple con el certificado EN20471:2013/A1:2016 CAT II - Clase 1 y ha sido certificado para 50 ciclos de lavado. En cuanto a las bandas reflectantes, estas son segmentadas y tienen un ancho de 5 cm. El peso del tejido es de 140 grs. y tanto el tejido de alta visibilidad como el tejido combinado son 100% poliéster reciclado.

El polo manga larga WR.2.308 reciclado es un polo de alta visibilidad fabricado con poliéster 100% reciclado. Cuenta con un cuello en canalé y tapeta con 3 botones ocultos, así como con manga corta y un bolsillo de vivo en el pecho. Además, presenta una abertura lateral y detalles reflectantes en los hombros para una mayor visibilidad. El tejido del polo ha sido estabilizado contra deformaciones y ofrece protección antibacteriana, reduciendo así el mal olor. Cumple con el certificado EN20471:2013/A1:2016 CAT II - Clase 2 y ha sido certificado para 50 ciclos de lavado. En cuanto a las bandas reflectantes, estas son segmentadas y tienen un ancho de 5 cm. El peso del tejido es de 140 grs. y tanto el tejido de alta visibilidad como el tejido combinado son 100% poliéster reciclado.

El polo manga corta WR.3.330 es un polo de uniforme bicolor en piqué con un bolsillo en el pecho. Se cierra con botones de pasta ocultos y presenta un cuello tipo camisero del mismo tejido. Con detalles de remallado exterior y presillas en contraste, este polo también cuenta con un bolsillo en el pecho que incluye un apartado para bolígrafo. El tejido del polo ha sido estabilizado contra deformaciones y encogimientos excesivos, lo que garantiza su durabilidad. Con un peso de tejido de 210 gramos, este polo está compuesto por un 60% de algodón y un 40% de poliéster, siendo este último un material 100% reciclado.

El conjunto de traje de lluvia reciclado alta visibilidad, modelo WR.2.150-250LRECICLADO, consta de una parka de alta visibilidad y un pantalón de trabajo impermeable con bandas reflectantes para una mayor visibilidad en condiciones de poca luz. La parka está confeccionada con tejido oxford sin forro, cuenta con abertura frontal con cremallera y tapeta con botones de presión no metálicos, y una capucha escamoteable. El pantalón, por su parte, dispone de aberturas para acceso a bolsillo, broches de presión plástico para ajuste de bajos y cintura con goma elástica en toda la cintura. Además, todas las costuras de la prenda están termoselladas para una total impermeabilidad y las bandas reflectantes tienen una duración de 25 ciclos. El conjunto está certificado EN20471:2013 CAT II - Clase 3 y EN343:2019. El tejido de alta visibilidad es 100% de poliéster reciclado, lo que contribuye a la protección del medio ambiente. Prendas con certificado de materiales reciclados

Para demostrar que las prendas de la línea WorkoRE reutilizan materiales reciclados, WORKO se basa en la trazabilidad de sus componentes. Aunque actualmente no existe una normativa común en la UE para certificar prendas recicladas, Worko está en proceso de obtener la certificación GRS (Global Recycled Standard) para sus prendas recicladas.

Este estándar garantiza que al menos el 50% de los componentes de la prenda provienen de materiales reciclados.

Mientras tanto, WORKO cuenta con un certificado de transacción que demuestra que los poliésteres utilizados en sus prendas provienen de materiales reciclados. La marca continúa trabajando para obtener la certificación GRS en los próximos meses.

Con su línea WorkoRE, Worko demuestra su compromiso con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, ofreciendo prendas de alta visibilidad que cumplen con las normas de seguridad laboral mientras contribuyen a la reducción de residuos textiles y emisiones de CO2.