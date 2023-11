SC Inmobiliarias revela cuál es el sueldo de un agente inmobiliario

El sueldo de un agente inmobiliario es de los más altos, dentro de las tareas que se pueden desarrollar sin necesitar una carrera universitaria. Junto a roles como controlador aéreo, organizador de eventos, embalsamador, técnico dental u obrero en plataforma petrolera, el sector inmobiliario ofrece posibilidades económicas muy atractivas.

Según expertos de SC Inmobiliarias, los ingresos de los agentes que trabajan en las actividades de bienes raíces suelen equipararse con los de altos ejecutivos. Por esa razón, todos los años muchas personas hacen todo lo necesario para entrar en este mundo, en la búsqueda de mejores oportunidades en la vida.

Dependen muchas variables SC Inmobiliarias es una compañía dedicada a la compra y venta de bienes raíces con delegaciones en La Coruña, Pozuelo de Alarcón y Ferrol.

Además, recientemente, anunciaron que están en pleno proceso de expansión y su intención es abrir nuevas oficinas en otras ciudades importantes de España. Este crecimiento se debe al dinamismo que ha ido adquiriendo la actividad económica y que también impacta positivamente en el sueldo de un agente inmobiliario.

Aunque estos sueldos se ubican en una escala de media a alta, en España este indicador depende de ciertas variables. Esta firma inmobiliaria menciona, por ejemplo, la ciudad donde se trabaje. Las urbes grandes como Madrid, Barcelona, Valencia o zonas de alta valorización como las Islas Baleares suelen tener mejores sueldos para los agentes.

Por otro lado, la experiencia suele ser un elemento muy valorado por las empresas inmobiliarias y es un atributo bien compensado económicamente. Cuanto más tiempo lleve en el sector, mejor será el paquete monetario que le ofrecerán. Lo mismo ocurre con la formación, ya que cuenta más sólida y especializada sea en el sector, más alto será el sueldo. Asimismo, una variable que no se puede obviar son las comisiones, puesto que ellas tienen un peso muy alto en los ingresos totales.

Cuál es el promedio de ingresos A pesar de existir distintas variables, algunos portales enfocados en el tema del empleo se atreven a compartir una media aproximada. Este es el caso del portal Indeed, que para este año ubica el sueldo base en 33.793 euros anuales. Este estaría integrado por el sueldo base más los honorarios o comisiones por cada venta.

Este concepto suele calcularse entre el 3 % y el 5 % del valor de venta de un inmueble. Es decir, si una propiedad se vende en 200.000 €, la comisión del agente podría estar entre los 6.000 y los 10.000 €. Además, es imprescindible aclarar que no todas las empresas inmobiliarias pagan comisiones a sus agentes. Por eso, es necesario indagar bien las condiciones que ofrece cada una.

Diego Carballeira, CEO de SC Inmobiliaria informó que esta compañía está en la búsqueda de agentes inmobiliarios para apoyar su proceso de expansión. El ejecutivo de la firma indicó que los aspirantes pueden carecer de experiencia previa, ya que lo importante es que sean personas motivadas. Asimismo, agregó que la firma ofrece un programa de formación y plan de carrera que impulsará a los agentes en el logro de sus objetivos.