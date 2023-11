Experiencia y profesionalidad en el desarrollo de aplicaciones con Flutter, de la mano de 3Androides

Flutter es uno de los métodos de desarrollo que más notoriedad ha cobrado en los últimos años, dado que es una herramienta que, a partir de un mismo código, permite desarrollar todo tipo de aplicaciones móviles nativas y compatibles con sistemas Android e iOS.

Este framework creado por Google, en principio, emergió como un software de uso interno dentro de la compañía, pero, una vez se evaluó su enorme potencial, se decidió lanzarlo al mercado como proyecto de código libre y abierto por su capacidad de generar apps para móvil, web y escritorio, adaptables a cualquier dispositivo y necesidad.

En este marco, 3Androides es una empresa madrileña especializada en el desarrollo de apps Flutter, las cuales son multiplataforma y reemplazan a las “antiguas” tecnologías nativas.

La nueva tecnología multiplataforma de Flutter 3Androides es una compañía con más de 16 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones móviles, diseño y programación de sitios web y en servicios de consultoría tecnológica. Su amplio equipo de profesionales también se especializa en la creación de potentes apps nativas con Flutter para las plataformas Android e iOS.

Esta tecnología es un entorno de trabajo o framework que se apoya en el lenguaje de programación Dart, también desarrollado por Google, y que está orientado a objetos o widgets (botones, texto e imágenes) e integra numerosas herramientas con el objetivo de favorecer un desarrollo cómodo y ágil de los programadores.

En este sentido, las aplicaciones y software a medida creadas en Flutter se diferencian de otras tecnologías de generación multiplataforma ya que su resultado es nativo. Esto se explica a partir de algunos atributos relevantes, como la velocidad de la interfaz gráfica del usuario, el mayor rendimiento, la fluidez de sus elementos, la celeridad de respuestas y otros aspectos que no exhiben diferencias reconocibles con los desarrollos basados en una tecnología nativa.

El servicio de creación y mejora de software y sistemas informáticos de 3Androides, dentro del universo de empresas de apps Flutter representa múltiples ventajas, puesto que, en primer lugar, permite ahorrar costes, ya que no es necesario desarrollar dos códigos totalmente diferentes para Android e iOS y, por consiguiente, tanto su mantenimiento como la solución de incidencias es menor.

Asimismo, el desarrollo de aplicaciones con Flutter constituye también un ahorro de tiempo y de personal debido a que con un mismo código de programación se puede crear una app nativa multiplataforma sin requerir de una gran dotación de recursos humanos.

Qué aplicaciones no pueden desarrollarse con Flutter Los especialistas de la compañía madrileña sostienen que solo en un “2 o 3% de los casos” no pueden crearse apps con Flutter, sobre todo en circunstancias de aplicaciones que requieran acceso a funcionalidades muy específicas como sensores del teléfono y manejos a bajo nivel del hardware o del sistema operativo del dispositivo; al igual que en situaciones donde se necesite integrar servicios de terceros dentro del software.

3Androides, en efecto, se ocupa de estudiar cada caso particular y brindar un eficiente asesoramiento tecnológico acerca de la viabilidad de ejecutar desarrollos con Flutter.