Visitar el deserto do Atacama gracias a las recomendaciones de Viagens e Caminhos

El deserto do Atacama es uno de los lugares más impresionantes, singulares y grandes de todo el planeta. A causa de la extensión de su territorio, situación geográfica y composición química, en este lugar se forman paisajes que son un verdadero espectáculo visual.

Es una zona donde los valles lunares, las planicies de sal y los géiseres son solo algunos de los atractivos que invitan a descubrir la zona. Por eso, Jair Prandi, del sitio web Viagens e Caminhos, comparte una guía completa para conocer el desierto de Atacama.

Una zona con mucho que mostrar Ubicado al norte de Chile, bordeando con Bolivia, entre la costa del Pacífico y la cordillera de Los Andes, se encuentra el desierto más árido del planeta: Atacama. Un territorio con una superficie de más de 100.000 km², con una riqueza paisajística que muestra al viajero la cara más extrema del país sudamericano.

En el deserto do Atacama hay paisajes tan variados y espectaculares que parecen de otro mundo. Lagunas, salinas, manantiales, formaciones rocosas, géiseres, así como diversidad de especies animales y vegetales autóctonas que despiertan el espíritu aventurero de muchas personas y atraen a visitantes de todas partes del mundo.

En este sentido, contar con información de un sitio web como Viagens e Caminhos es una excelente opción para conocer el desierto de Atacama, un lugar lleno de parajes inolvidables poseedores de una belleza indómita que ofrece una amplia variedad de atracciones. Algunos de los tours destacados son: Piedras Rojas y Lagunas Altiplánicas, Ruta dos Salares, Géiser Tatio, Valle de la Luna, Laguna Cejar, Tour Astronómico, entre muchos otros atractivos presentes en la zona.

Itinerario para conocer el deserto do Atacama San Pedro de Atacama es una pequeña ciudad de poco más de 5.000 habitantes, ubicada a una altitud de 2.400 metros. Actualmente, se lo considera un pueblo base para los turistas que van a conocer la zona. Por eso está lleno de agencias de viajes, restaurantes, tiendas de artesanías, casas de cambio y diversos servicios para atender a los viajeros.

Es muy importante tener en cuenta la altitud a la hora de determinar el recorrido de los tours en Atacama. En ese sentido, se recomienda iniciar las rutas a una altitud similar a los 2.400 metros, dejando para los últimos días los recorridos que estén a más de 4.000 metros.

Por ejemplo, Jair Prandi recomienda durante el primer día conocer el pueblo de San Pedro y sus alrededores. Al día siguiente, se puede visitar el Valle Arco Iris por la mañana y realizar el tour astronómico por la tarde. Para el tercer día, el Trekking Puritana y la visita al Valle Lunar son dos buenas opciones.

Piedras Rojas y Lagunas Altiplánicas son una gran elección para el cuarto día. Seguidamente, la Ruta de las Salinas. Disfrutar de las Lagunas Escondidas de Baltinache y de la Laguna Cejar es un buen plan para pasar el sexto día. Para finalizar la semana con una visita al Geiser Tatio por la mañana y practicar ciclismo en Pukará de Quitor durante la tarde.