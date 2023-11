Todo lo que se debe saber sobre Horizon Diathermic, tecnología para quemar grasas y tonificar

La tonificación muscular es un elemento relevante dentro de cualquier tratamiento estético o programa de ejercicios generalizado, porque contribuye a mejorar la salud y el estado físico de las personas, a partir de disminuir la grasa corporal, quemar calorías de una forma eficaz e incrementar la masa magra del cuerpo.

Este procedimiento, que apunta a endurecer y fortalecer el músculo, no solo reafirma la musculatura, sino que también ayuda al organismo a prevenir lesiones, enmendar malas posturas y convivir sin molestias con ciertas patologías del sistema locomotor.

En este marco, Aesthemed es una marca de Alicante especializada en soluciones médico-estéticas mínimamente invasivas. Esta firma desarrolla y comercializa Horizon Diathermic, uno de los primeros equipos de tecnología HIFEM (2 en 1) que quema grasa y aporta tonificación muscular.

Un nuevo concepto en aparatología destinada al "entrenamiento inteligente" Aesthemed es una firma que desde el año 2003 es especialista en diseñar y fabricar equipos de probada eficacia en tratamientos faciales y corporales que contribuyen tanto a facilitar el trabajo de los profesionales del sector estético como a promover el bienestar de los pacientes.

En este marco, la compañía alicantina se destaca con el desarrollo de Horizon Diathermic. Esta aparatología innovadora combina de forma sinérgica las tecnologías de impulsos electromagnéticos y de radiofrecuencia con efecto diatérmico para realizar procedimientos que garantizan resultados rápidos y efectivos en cuanto a reafirmación, quema de grasa y tonificación muscular.

El instrumento, mediante una alta frecuencia de repetición, produce contracciones musculares de elevada intensidad y, gracias a la radiofrecuencia pulsada, consigue que la temperatura muscular y de las capas de grasa adyacentes se eleven instantáneamente para agilizar el transporte de los ácidos grasos hacia el músculo y así alcanzar una reducción superior de la capa de tejido adiposo, un mayor incremento de volumen y firmeza muscular.

Según señalan desde Aesthemed, Horizon Diathermic, en protocolos de mínimas sesiones, puede reducir hasta un 30 % la grasa subcutánea y generar un aumento de masa muscular de un 25 %. El tratamiento corporal, a su vez, aporta volumen, quema grasa y eleva el contorno de los glúteos; provoca tensión y disminución de grasa localizada en brazos, y da firmeza a la musculatura de las piernas.

Este dispositivo también está indicado para tratamientos de atrofia muscular, celulitis, flacidez muscular y tisular, de recuperación posparto y remodelación corporal, entre otros.

Ventajas para pacientes y profesionales El tratamiento con Horizon Diathermic otorga múltiples ventajas tanto para los profesionales estéticos como los pacientes. A los especialistas, en primer lugar, les facilita la tarea, porque es un equipo ultrapotente de fácil manejo, que apenas requiere un mantenimiento mínimo y brinda resultados visibles con unas 2 sesiones por semana. A los clientes, por su parte, les asegura un procedimiento 2 en 1 no invasivo, seguro e indoloro, que no conlleva cuidados pre o postratamiento y no produce agujetas ni cansancio.

El dispositivo de Aesthemed, a diferencia de los equipos HIFEM tradicionales, destaca por aportar un mayor aumento de volumen, definición y firmeza muscular.