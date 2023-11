Los seguros de vida mejor valorados, de la mano de PuntoSeguro

Compensando la pérdida de ingresos producida por el fallecimiento del proveedor principal y ayudando a cubrir deudas pendientes y costes asociados con el deceso del asegurado, los seguros de vida son una buena opción para preservar la estabilidad económica de los seres queridos en caso de muerte.

En este marco, es fundamental que las personas puedan encontrar la póliza que mejor se adapte a sus necesidades y a su bolsillo, por lo que PuntoSeguro ofrece la posibilidad de comparar los precios de 15 aseguradoras en menos de un minuto, contratando el seguro de vida más conveniente de forma 100 % online.

Contratar un seguro de vida, de la mano de PuntoSeguro De acuerdo con la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, alrededor de 21 millones de personas en España cuentan con algún tipo de seguro de vida, y son cada vez más los clientes que contratan sus pólizas a través de la web. En este contexto, las coberturas más solicitadas son el anticipo de capital para gastos funerarios, la liquidación adelantada del impuesto de sucesiones en la Comunidad Autónoma correspondiente y el testamento digital para evitar problemas con la herencia, entre otras.

De esta manera, quienes busquen los seguros de vida mejor valorados del mercado, pueden recurrir a PuntoSeguro, una de las corredurías digitales independientes pioneras en el país, la cual ofrece a los usuarios la opción de comparar precios y coberturas de las aseguradoras líderes a nivel nacional.

A su vez, esta firma cuenta con un equipo de expertos que se ocupan de ofrecer a los clientes un asesoramiento gratuito para la contratación de la póliza que mejor se adecúe a sus necesidades.

¿Cuáles son los seguros de vida mejor valorados? Si bien los seguros de vida no son obligatorios, su contratación es recomendable para las personas que tengan deudas pendientes, como hipotecas o préstamos, designando como beneficiarios a los bancos o entidades de crédito, de modo tal que, en caso de fallecimiento del asegurado, las obligaciones queden saldadas y los herederos no tengan que hacerse cargo del Impuesto de Sucesiones o Donaciones. De la misma forma, la contratación de este tipo de pólizas resulta conveniente para quienes tengan parientes a su cargo o que su familia dependa de sus ingresos.

Contratando un seguro de vida a través PuntoSeguro, los usuarios tendrán acceso gratuito a la app PuntoSeguro Fit, con la cual no solo podrán tener controlada su actividad física diaria, sino también contribuir a causas sociales y obtener un descuento de hasta 120 euros en cada renovación.