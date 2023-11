Los directores de sostenibilidad se convertirán en los próximos 5 años en una pieza clave de los comités de dirección, según Catenon

Este cambio requiere nuevos perfiles profesionales relacionados con la Sostenibilidad y la Gestión del Cambio desde múltiples perspectivas, trabajando de forma colaborativa con la organización y uniendo diferentes disciplinas empresariales dentro y fuera de la empresa bajo una fuerte orientación tecnológica La Sostenibilidad es un factor clave en el éxito de las empresas, apoyado en unas prácticas respetuosas con el planeta y sus habitantes. Pero esto para las grandes organizaciones españolas ya no es suficiente. La generación de nuevas eficiencias que a menudo suponen importantes ahorros derivados del uso de energías renovables y de políticas cero residuos, orientadas al reciclado y reutilización de materiales que mejora su reputación, es solo una parte de la estrategia. Ya que a todo esto hay que sumar el gran interés surgido entre la sostenibilidad y la atracción-retención de talento.

Aquellas empresas que tengan una impulsora y real agenda de sostenibilidad conseguirán que sus empleados permanezcan en la organización a largo plazo ya que es una fuente de orgullo, sinónimo de preocupación por el planeta y porque conecta la organización con los valores profesionales. Algo vital.

Para Mariana Spata, Chief Commercial Officer de Catenon "un director de sostenibilidad hoy en día no es solo una persona que plantea políticas medioambientales al uso, es un gran directivo que está entrando como pieza clave en los comités de dirección y que tiene que ser capaz de realizar una transformación radical de la sostenibilidad en la empresa a nivel de cifras, resultados y también creando estrategias que permitan retener y atraer talento. Los datos indican que las nuevas generaciones se sienten especialmente atraídas por esto y lo consideran un elemento muy relevante a la hora de decidirse para aplicar a empleos. La atracción de un nuevo talento sostenible es una gran oportunidad para la empresa ya que fomenta la innovación y la modernización".

El nuevo paradigma, según la Consultora Catenon une 5 elementos: la empresa, el medio ambiente, la sociedad, el talento y la tecnología. Cada vez son más las empresas que se suman a este compromiso con importantes inversiones para mejorar su eficiencia, limitando su impacto medioambiental, acelerando su transformación digital eco, optimizando la sostenibilidad de la cadena de suministro, elaborando políticas internacionales, cuidando la acción climática y potenciando una innovadora agenda de las sostenibilidad que sea algo impactante para nuevos talentos que buscan una oportunidad de trabajo diferente.

Un paradigma que llevará a los directores de sostenibilidad en los próximos 5 años a ser una figura clave en los comités de dirección, con una fuerte unión al departamento de RRHH y de TI bajo el férreo objetivo de conseguir el éxito a largo plazo, liderando políticas de sostenibilidad internas y externas, más allá de lo convencional. Deben lograr desarrollar una fuerte gestión del cambio y situar a la empresa en la transformación eco más disruptiva incorporando tecnologías de futuro como el hidrogeno verde, la circularidad, expertos en movilidad verde, biocombustibles, recolectores de contaminación, burbujas de agua combustible e implantar soluciones tecnológicas de Realidad Virtual y Aumentada, IA, IoT así como, propuestas de computación cuántica que sean capaces de anticipar desastres naturales, entre otros.

"El nuevo objetivo va más allá de la sostenibilidad y aborda cuestiones como la regeneración de la empresa para beneficiar a las personas y el planeta", indica Mariana Spata, Chief Commercial Officer de Catenon.- La gran corporación española es innovadora y ve la sostenibilidad de forma adelantada ya que sabe que es la clave de su éxito en un periodo donde la emergencia climática puede transformarlo todo. Buscan lideres con unas miras desde múltiples perspectivas, que trabajen de forma colaborativa con la organización y con organizaciones externas y que sean capaces de unir diferentes disciplinas y sobre todo incorporar las grandes soluciones de sostenibilidad e incorporar tecnologías para crear una empresa moderna desde una perspectiva del siglo XXI. Deben convertir su organización y hacer sentir a sus empleados el orgullo de trabajar en esta empresa, y conectar los valores empresariales con los personales".

La estrategia de sostenibilidad empresarial se define mediante la unión de equipos de reputación empresarial, de recursos humanos para conseguir una sostenibilidad social, de regulación (Bcorp), de financiación, de comunicación y marketing, de políticas internacionales, para lograr una integración plena no meramente estética. Por ello, las inversiones en este campo han dejado de ser pausadas para meter el acelerador- señala Spata- está claro es que la creación de equipos diversos para crear un pensamiento integrado sostenible empresarial es contemplada por la gran empresa española como una necesidad".