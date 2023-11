El estudio de arquitectura Arsitek trabaja en casas que cumplan el protocolo Passivhaus

Arsitek es un estudio de arquitectura que ha destacado por su enfoque consciente en la sostenibilidad y la mejora en el proceso constructivo. Una de sus áreas de especialización es el diseño de casas autosuficientes, de acuerdo con el protocolo alemán Passivhaus.

Por medio de este concepto, buscan reducir el impacto medioambiental en la industria de construcción. Pero su compromiso va más allá, ya que también consideran la influencia del entorno en el diseño arquitectónico, combinando la arquitectura con el feng shui.

En esta entrevista, hablan sobre esta interesante fusión entre sostenibilidad, eficiencia energética y bienestar.

¿Cuál es la filosofía de Arsitek y cuáles son sus principales áreas de especialización?

Arsitek Oficina de Arquitectura S.L. somos una firma reconocida como estudio de arquitectura, constructora e interiorismo con más de 20 años de experiencia. Nuestro equipo multidisciplinar, conformado por arquitectos e interioristas de especialidades diversas, como la arquitectura, el diseño y la construcción en la Comunidad de Madrid, garantiza en cada proyecto los resultados deseados a cada uno de nuestros clientes.

Nuestra filosofía se centra en cuidar y mimar cada proyecto de casas o de reformas integrales para garantizar la calidad en cada uno de los trabajos. Para ello, utilizamos los materiales y los sistemas más innovadores que se encuentran en el mercado. Esto responde a una consciencia por parte del estudio sobre la importancia de mejorar el proceso constructivo para reducir el impacto medioambiental de la industria. En este camino, contamos con la certificación oficial del protocolo alemán Passivhaus, que se otorga a especialistas en diseño de casas autosuficientes.

Cuando nos hacen un encargo, enseñamos al cliente a relacionarse con el entorno a través de los sentidos y mediante la energía universal; este es un privilegio que proporciona la obra Arquitectura y feng shui. El arte de equilibrar el espacio, de Luis Altafaj Gomez. Una adecuada distribución del espacio permite establecer un equilibrio emocional, tan necesario en tiempos donde las personas buscan la paz y tranquilidad ante reiteradas situaciones de estrés que se presentan en la vida cotidiana.

¿Cuáles son los sistemas en los que trabaja Arsitek para conseguir que el edificio sea energéticamente eficiente (climatización, iluminación, cerramientos, etc.)?

Passivhaus es un estándar de eficiencia energética que se centra en la construcción de edificios de bajo consumo energético y alta eficiencia. Para lograr esto, se utilizan una serie de sistemas y estrategias que permiten reducir el consumo de energía en el edificio. Algunos de los sistemas que utilizamos en la construcción de edificios Passivhaus son:

Aislamiento térmico. Se utiliza un aislamiento térmico de alta calidad para reducir la pérdida de calor en el edificio.

Ventilación mecánica con recuperación de calor. Se utiliza un sistema de ventilación mecánica con recuperación de calor para reducir la pérdida de calor en el edificio y mejorar la calidad del aire interior.

Carpintería de alta eficiencia. Se utilizan ventanas y puertas de alta eficiencia energética para reducir la pérdida de calor en el edificio.

Sistemas de sombreado. Se utilizan sistemas de sombreado para reducir la ganancia de calor en el edificio durante los meses más cálidos.

Sistemas de iluminación eficientes. Se utilizan sistemas de iluminación eficientes para reducir el consumo de energía en el edificio.

Estos son solo algunos de los sistemas que se utilizan en la construcción de edificios Passivhaus. Cada edificio es único y se diseñará para satisfacer las necesidades específicas del cliente y del sitio.

Contáis con una amplia experiencia en reformas energéticas. ¿Cómo suelen desarrollarse estos proyectos y cuál crees que es su influencia en la eficiencia y sostenibilidad de las viviendas?

¿Imaginas vivir en un espacio donde la temperatura interior se mantiene entre 21 °C y 25 °C durante todo el año? Nuestro enfoque Passivhaus garantiza un confort térmico inigualable. Además, nuestro sistema de ventilación de última generación proporciona aire limpio y filtrado las 24 horas.

Pero eso no es todo. Nuestras casas cuentan con energía fotovoltaica para autoconsumo, respaldada por baterías de almacenamiento. Esto significa que todos los consumos eléctricos, incluso el del coche, están cubiertos con solo un costo adicional del 10 % al 15 %, en comparación con la construcción tradicional.

¿Cómo trabaja el equipo de Arsitek para asegurarse de cumplir con los estándares de construcción sostenible, como la certificación Passivhaus?

El equipo de Arsitek está comprometido con la implementación de los más altos estándares de construcción sostenible, incluida la certificación Passivhaus.

Resumo cómo trabajamos para asegurarnos de cumplir con estos estándares:

Formación y concienciación. Nuestro equipo recibe formación continua sobre los principios y requisitos de construcción Passivhaus. Se fomenta la concienciación sobre la importancia de la sostenibilidad y la eficiencia energética en cada etapa del proceso de diseño y construcción.

Colaboración multidisciplinaria. Trabajamos en estrecha colaboración con ingenieros especializados, consultores de energía y otros profesionales para asegurar una integración óptima de las soluciones Passivhaus en nuestros proyectos.

Modelado energético y simulaciones. Utilizamos herramientas de modelado energético y simulaciones para evaluar y optimizar el rendimiento térmico de nuestros diseños. Esto incluye análisis detallados de la envolvente del edificio, la ventilación y la eficiencia de los sistemas para cumplir con los estándares Passivhaus.

Selección de materiales eficientes. Priorizamos la elección de materiales de construcción con altos estándares de eficiencia energética y sostenibilidad, favoreciendo aquellos que cumplen con las directrices Passivhaus.

Control de calidad riguroso. Implementamos un estricto control de calidad durante todas las fases del proyecto para asegurar que la construcción cumpla con los estándares Passivhaus en términos de hermeticidad, aislamiento y sistemas de ventilación.

Pruebas de blower door. Realizamos pruebas de blower door para evaluar la hermeticidad del edificio, un requisito clave para la certificación Passivhaus.

Auditorías independientes. En algunos casos, buscamos auditorías independientes de certificadores Passivhaus para validar que nuestros proyectos cumplen con los estándares establecidos.

Mejora continua. Revisamos constantemente nuestros procesos y proyectos para identificar áreas de mejora y adoptar nuevas tecnologías y prácticas que puedan elevar aún más nuestros estándares de sostenibilidad.

Al adoptar este enfoque integral, el equipo de Arsitek se asegura de cumplir y superar los estándares de construcción sostenible, ofreciendo a nuestros clientes hogares eficientes, cómodos y respetuosos con el medioambiente.

En nuestro estudio, cuando llama un cliente para solicitarnos un presupuesto de una vivienda de alta eficiencia energética, le informamos de que intervenimos en todo el proceso de diseño y construcción de la vivienda hasta su terminación, siendo un "llave en mano".

Lo ideal es que el cliente tenga en propiedad un solar (a ser posible) para construir una vivienda unifamiliar aislada, y así empezar desde cero. De esta manera, es mucho más sencillo desarrollar el proceso.

Este protocolo garantiza que su vivienda se pueda certificar y alcanzar los estándares contratados, por lo que nosotros también construimos la vivienda, y así llevamos el control exhaustivo de la obra. Debemos comprobar y calcular que todos los materiales empleados cumplan con los estándares de calidad, revisando sus fichas técnicas, y así podemos incluirlos adecuadamente en el proceso de construcción.

Además, existe una prueba que hay que realizar al final de la construcción, que se denomina blower door, que consiste en medir el aire del interior de la vivienda para comprobar que no entra aire del exterior a través de los muros, garantizando la eficiencia energética de la vivienda. Si no superara esta prueba, sería muy difícil determinar en qué parte del proceso constructivo está el error si este no se ha ejecutado de manera estricta.

¿Cuáles son los principales desafíos a los que os habéis enfrentado al llevar a cabo estos proyectos y cómo se han superado?

Llevar a cabo proyectos de construcción Passivhaus ha implicado desafíos significativos, pero hemos demostrado que la sostenibilidad y el confort son un compromiso. Uno de los principales desafíos ha sido la concienciación y educación sobre este enfoque innovador. Muchas personas están acostumbradas a las construcciones tradicionales y desconocen los beneficios de un hogar Passivhaus.

Superamos este obstáculo mediante campañas educativas, seminarios y visitas a nuestras obras en curso. Presentamos estudios de casos, destacando la eficiencia energética, el confort térmico y la calidad del aire interior, generando confianza en nuestro enfoque.

Además, la implementación de tecnologías sostenibles, como sistemas fotovoltaicos y baterías de almacenamiento, nos ha enfrentado a desafíos técnicos y logísticos. Trabajamos de cerca con expertos en energía renovable y tecnología de construcción para garantizar una integración perfecta y eficiente.

La colaboración con reguladores y autoridades también ha sido esencial. Hemos trabajado en conjunto para adaptar los códigos y normativas locales, promoviendo la adopción de estándares más ecológicos.

A pesar de estos desafíos, el éxito de nuestros proyectos Passivhaus demuestra que es posible construir de manera sostenible sin sacrificar el rendimiento y la comodidad.

¿Cómo se mantiene el estudio al día de las últimas tendencias y avances en tecnologías para ofrecer servicios de calidad a sus clientes?

Mantenernos al día con las últimas tendencias y avances en tecnologías es crucial para ofrecer servicios de calidad a nuestros clientes. Nuestro estudio adopta varias estrategias para estar a la vanguardia:

Investigación continua. Designamos tiempo específico para la investigación y seguimiento de las últimas tendencias en construcción sostenible, eficiencia energética y tecnologías emergentes. Esto nos permite estar informados sobre nuevas metodologías y materiales.

Participación en eventos y conferencias. Asistimos regularmente a eventos, conferencias y ferias relacionadas con la arquitectura sostenible y la construcción ecológica. Estos encuentros proporcionan una plataforma para aprender sobre innovaciones y establecer contactos con expertos de la industria.

Colaboraciones estratégicas. Establecemos colaboraciones con empresas especializadas en tecnologías sostenibles y energías renovables. Esta asociación nos permite integrar rápidamente nuevas soluciones en nuestros proyectos y aprovechar la experiencia de profesionales en campos específicos.

Formación continua. Nuestro equipo participa en programas de formación continua para actualizar sus conocimientos y habilidades. Esto incluye cursos, talleres y certificaciones relacionadas con las últimas tecnologías y prácticas en construcción sostenible.

Redes profesionales. Formamos parte de redes profesionales en la industria de la construcción y la arquitectura. Estas redes proporcionan un espacio para el intercambio de conocimientos y experiencias con colegas, lo que contribuye a mantenernos al tanto de las últimas tendencias.

Uso de plataformas en línea. Aprovechamos plataformas en línea, revistas especializadas y recursos digitales para acceder a información actualizada sobre desarrollos tecnológicos en arquitectura y construcción.

Esta combinación de estrategias nos permite ofrecer servicios de alta calidad, incorporando las últimas innovaciones en cada proyecto y asegurándonos de que nuestros clientes se beneficien de las tecnologías más avanzadas disponibles.

Con más de 20 años de experiencia en la Comunidad de Madrid, Arsitek ha destacado por su filosofía basada en utilizar materiales y sistemas innovadores para garantizar la calidad en cada uno de sus proyectos. También se especializan en la construcción de edificios energéticamente eficientes y en reformas energéticas. El equipo de la empresa se asegura de cumplir con los estándares de construcción sostenible a través de la formación, colaboración, pruebas rigurosas y mejora continua. Además, se mantienen al día de las últimas tendencias y avances en tecnologías para ofrecer servicios de calidad a sus clientes.