Atos colabora con Microsoft para acelerar la transformación empresarial mediante la aplicación de Microsoft 365 Copilot y el servicio Azure OpenAI

Atos ha anunciado que amplía su colaboración con Microsoft para ayudar a sus clientes a acelerar el despliegue de Microsoft 365 Copilot y la IA Generativa. La línea de negocio Tech Foundations de Atos y Microsoft invertirán durante un periodo de 3 años en el desarrollo de una cartera de soluciones que permitirá a las organizaciones aprovechar el poder de los datos e IA de forma segura, eficiente y ética Esta colaboración estratégica se ha estructurado en torno a tres pilares fundamentales: soluciones, cocreación y competencias. Atos, ha sido una de las primeras empresas en utilizar Microsoft 365 Copilot, habiendo compartido información sobre su propia experiencia a los equipos de desarrollo de Microsoft. Además, como socio integrador de sistemas de Microsoft, Atos está apoyando actualmente a siete grandes clientes en varios países con su adopción temprana de Microsoft 365 Copilot, ayudándoles a estructurar sus datos existentes y a generar valor a partir de los perfiles de las personas usuarias.

Soluciones

La cartera actual de Atos en Digital Workplace integrará Microsoft 365 Copilot y el servicio Azure OpenAI, para permitir a los clientes aprovechar de forma segura los datos propios y hacer evolucionar la experiencia del usuario, la productividad y la creatividad a través de la IA.

Aprovechando las capacidades de las extensiones de Microsoft 365 Copilot y del servicio Azure OpenAI, Atos está industrializando un conjunto inicial de aceleradores de soluciones centrados en transformar la experiencia del cliente, simplificando la gestión del conocimiento ayudando a los desarrolladores a generar código y aprovechar las ventajas de la personalización, la búsqueda semántica y síntesis.

Atos ya utiliza Microsoft 365 Copilot y OpenAI para reinventar sus actividades empresariales. Gracias a estas tecnologías, la línea de negocio Digital Workplace está generando respuestas automatizadas a solicitudes de información (RFI) y solicitudes de propuestas (RFP), reduciendo así sus costes en un 50%.

Cocreación

Acelerar la adopción de la IA Generativa y Microsoft 365 Copilot en la producción, Atos y Microsoft ofrecen servicios de asesoramiento, aceleradores de soluciones y financiación de pilotos para guiar a sus clientes en su camino desde la experimentación hasta el despliegue a gran escala.

Competencias

En el marco de esta asociación estratégica, Atos se compromete a formar a 15.000 empleados para finales de 2024, en particular sobre la adopción y las extensiones de Microsoft 365 Copilot, el servicio Azure OpenAI, prompt engineering, Azure Cognitive Search y Azure Graph.

Con un programa de esta envergadura, Atos será capaz de satisfacer las expectativas de sus clientes y darles soporte rápidamente desde el piloto hasta la implementación a gran escala.

Alexa Van Den Bempt, Senior Vice President, Digital Business Platforms, Tech Foundations, Atos, dijo que "al desplegar primero las soluciones Microsoft 365 Copilot internamente, podemos facilitar la comprensión y adopción de la IA Generativa, desde la estrategia hasta la implementación, con autentica legitimidad. Hablamos desde la experiencia, y cuando se trata de innovaciones que cambian tanto las reglas del juego, la experiencia tiene un valor incalculable".

"Nos complace ampliar nuestra colaboración con Atos", dijo Kelly Rogan, Corporate Vice President of Global System Integrators and Advisory Partners en Microsoft. "El trabajo que Atos está realizando con Microsoft 365 Copilot y Azure OpenAI para ofrecer servicios y soluciones tangibles listos para el mercado, permitirá a nuestros clientes transformar su negocio".

John Cairney, Head of Digital Strategy and Architecture, Scottish Water añadió "Scottish Water lleva muchos años trabajando con IA y Atos nos ha ayudado a obtener importantes beneficios de esta tecnología en todo nuestro negocio. Como parte de nuestro compromiso con la innovación y la creación de valor a través de tecnologías emergentes, hemos adoptado plenamente la IA Generativa y formamos parte del Programa Early Adopters de Microsoft 365 Copilot".

Gartner ha posicionado a Atos como Líder en su Cuadrante Mágico 2023 para Servicios de Digital Workplace Subcontratados (ODWS) por séptimo año consecutivo.