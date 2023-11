Sadival lanza la primera cesta de Navidad para perros

La compañía valenciana da un paso innovador en la industria al presentar la primera colección de cestas de navidad dedicadas exclusivamente a perros bajo el nombre de "Rasty by Sadival". Esta iniciativa se suma a las Cestas Solidarias con las que Sadival destina el 15% del valor de las cestas en beneficio de las organizaciones Latiendo Juntos y Oxfam Intermón, cumpliendo así con su objetivo de dar respuesta a las demandas de la sociedad El perro, considerado el mejor amigo del hombre, cada vez guarda un lugar más especial en los hogares españoles. Según las estadísticas, el número de perros registrados en el país ha aumentado un 38% en los últimos tres años, alcanzando los 9,3 millones de canes, lo que significa que alrededor del 40% de los hogares españoles tienen al menos un perro como mascota. Consciente de esta tendencia y de la importancia que tienen los perros en la vida de las personas, Sadival, la empresa líder en el sector de cestas de Navidad Gourmet ha decidido rendir homenaje a estos fieles compañeros de vida con el lanzamiento de la primera cesta de Navidad para perros.

Bajo el nombre "Rasty by Sadival", esta colección de cestas que lleva el nombre de su protagonista, Rasty, el fiel compañero del director general de Sadival, Antonio Gea, supone una revolución en el mercado de las Cestas de Navidad, al ser la primera cesta dedicada exclusivamente para perros. Esta iniciativa surge de la relación especial que guarda Antonio con Rasty, quien no solo ha sido una fuente de inspiración, sino también un pilar fundamental en el desarrollo de este proyecto, en el que se han desarrollado tres tipos de cestas para mimar a estos amigos de cuatro patas que ya son uno más de la familia. Entre ellas, se pueden encontrar cestas para perros pequeños, medianos y grandes, personalizadas con productos cuidadosamente elegidos por la compañía valenciana. Entre una variedad de 22 artículos, estos peludos podrán disfrutar de alimentos de alta calidad, accesorios como comederos, bebederos portátiles, collares luminosos para la noche, juguetes, perfumes y ropa.

En palabras de Antonio Gea, director general de Sadival, "me gustaría enfatizar nuestra profunda intención detrás de la iniciativa "Rasty by Sadival" y nuestro compromiso con la inclusión de los perros en las festividades navideñas. Nuestra visión es hacer que las mascotas sean verdaderas protagonistas de esta temporada tan esperada y, por ello, el enfoque divertido y amigable de esta acción tiene un objetivo claro: transmitir el mensaje de que los canes son una parte esencial de la vida de muchas personas, y deseamos que disfruten de la temporada navideña tanto como lo hacemos nosotros. Estas cestas de Navidad diseñadas para ellos se convierten así en un medio perfecto para expresar cuánto valoramos a nuestros fieles amigos y para que también participen en la alegría de la Navidad".

Aunque arranca como un proyecto puntual, Sadival se ha comprometido a mantener su espíritu innovador y a ampliar aún más su catálogo de cestas de Navidad para mascotas en el futuro. Este enfoque ejemplifica el compromiso de la empresa con la creciente tendencia de incorporar a las mascotas en la sociedad, especialmente en empresas que se adhieren al concepto "pet friendly",reconociendo los beneficios emocionales y psicológicos que estos compañeros de cuatro patas aportan a sus empleados.

La colección "Rasty by Sadival" está disponible exclusivamente en la web de Sadival desde el 14 de noviembre en unidades limitadas.

Sadival, empresa comprometida con las demandas de la sociedad

Además del lanzamiento de esta acción, la empresa líder en el sector de cestas de Navidad Gourmet ha puesto en marcha una serie de acciones solidarias con las que busca generar un impacto positivo en la vida de las personas más vulnerables.

Entre ellas se encuentran susCestas Solidariascon las que destina el 15% del valor de las cestas en beneficio de las organizacionesLatiendo Juntos y Oxfam Intermón, cumpliendo así con su objetivo de dar respuesta a las demandas de la sociedad, apoyando causas sociales y promoviendo la responsabilidad corporativa en la temporada navideña.

Con estos lotes solidarios, ya disponibles en la web de Sadival, la compañía valenciana busca compartir la ilusión de la Navidad al tiempo que respalda iniciativas cruciales para el bienestar comunitario y el desarrollo sostenible.