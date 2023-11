Nuevo informe de Estafa.info revela las principales estrategias para evitar citas fraudulentas en 2023

El reciente informe no solo resalta el incremento de estafas en apps de citas, especialmente en fechas clave como el Día del Soltero (11/11), sino también la alarmante falta de preparación entre los usuarios españoles para detectar fraudes, subrayando la urgente necesidad de aumentar la conciencia sobre ciberseguridad En este contexto donde las apps de citas se han convertido en un foco de fraudes, Estafa.info, el sitio web comparador independiente, ha publicado un estudio exhaustivo en 2023, revelando estrategias clave para evitar citas fraudulentas.

El informe también destaca las tácticas cada vez más sofisticadas de los estafadores, que a menudo se hacen pasar por inversores en criptomonedas para engañar a sus víctimas españolas. Según el informe, las mujeres, en particular aquellas de alrededor de 50 años con alto nivel socioeconómico, y muy activas en redes sociales, son las más afectadas.

"El creciente número de estafas en apps de citas, cada vez más sofisticadas, representa una amenaza seria en España y globalmente", señala Ángel López de Estafa.info. "Nuestro estudio indica que dos tercios de los usuarios españoles se sienten incapaces de identificar estas estafas, resaltando una preocupante brecha en conocimiento y seguridad digital. Esta tendencia alarmante subraya la urgente necesidad de medidas educativas y preventivas".

Cómo identificar una estafa en una app de citas: Los estafadores suelen tener perfiles muy atractivos y contar historias que generan empatía. Una señal de alerta es la solicitud de dinero, especialmente bajo pretextos urgentes o trágicos.

Principales precauciones en apps de citas

Es crucial ser escéptico con perfiles sospechosos: fotos que parecen profesionales, biografías vacías, respuestas rápidas y sugerentes, preguntas excesivas, y evasivas a encuentros en persona. Es vital no hacer clic en enlaces dudosos y evitar encuentros personales si se detecta alguna señal de alerta.

Para facilitar una comprensión más profunda de las estrategias efectivas y del perfil de las víctimas, el informe incluye una infografía detallada. La infografía completa está disponible en: https://www.estafa.info/prevenir-fraudes/tinder/.

Acerca de Estafa.info: sitio web comparador independiente especializado en el análisis de fraudes y estafas. Ofrece información relevante y actualizada para una navegación segura en el mundo digital.