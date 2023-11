La innovación apenas es tratada en el 20% de los Consejos de Administración en España

En nuestro país la innovación se desarrolla desde los diferentes departamentos de las grandes organizaciones y con la dirección general. Por ello, El Consejo de Innovación y Buen Gobierno con la colaboración de la empresa tecnológica Cognizant, ha publicado el libro "Como innovar desde el Consejo" Solo el 20% de Consejos de Administración en España trata la innovación en sus compañías como algo prioritario. Esta situación contrasta con lo que ocurre en las grandes empresas en Estados Unidos, Suiza y Suecia, donde en la alta dirección se priman los perfiles innovadores como garantía de su futuro y como forma de impulsar la competitividad en un futuro cercano.

España según "el Índice Mundial de Innovación" ocupa el puesto 29 dentro de la clasificación que analiza de las economías más innovadoras de planeta. Para Patxi Barceló, Presidente del CIBG: "Tenemos grandes fortalezas en el ecosistema de I+D+i para invertir en innovación como deducciones fiscales, un ecosistema innovador altamente reconocido, un entorno favorable para la contratación de talento y somos un lugar seguro. Pero en la mayor parte de los Consejos de las grandes organizaciones españolas no tratamos este elemento fundamental para el desarrollo, quedándonos en temas fiscales, administrativos, organizativos y de expansión. De ahí, que formemos parte de los llamados "lideres moderados" junto a Chequia, Estonia, Portugal, Eslovenia, Grecia, Italia, Lituania y Malta tal y como se refleja en la evaluación comparativa de los resultados en materia de investigación e innovación. Por ello, pensamos que crear este libro era algo vital de nuestra organización".

Ante esta realidad, el Consejo de Innovación y Buen Gobierno, con la colaboración de la empresa estadounidense de TI Cognizant, ha publicado el libro "Cómo innovar desde el Consejo" donde nueve profesionales con una amplia experiencia en puestos de alta dirección y consejos ofrecen su visión experta sobre los aspectos clave que pueden impulsar la innovación en las organizaciones a través del consejo de administración. Con él, se quiere dar respuesta a esta realidad y promover un cambio cultural en las empresas españolas.

El libro es una guía completa que combina la teoría con ejemplos prácticos. Ofrece una visión clara y perspicaz de cómo el consejo de administración puede ser una fuerza matriz de la innovación. Nueve capítulos, cada uno de un autor, que abordan cuestiones como la sostenibilidad impulsada por la innovación y la tecnología; el futuro del trabajo; el emprendimiento corporativo; las estrategias de innovación orientas desde el Consejo; la métricas imprescindibles para un Consejo a la vanguardia de la innovación; el riesgo geopolítico como desafío innovador; el Gobierno de la Innovación y el paradigma digital; "The Next Level" en el Consejo; y tres estaciones en el viaje hacia el buen gobierno.

Manuel Ávalos, Country Manager de Cognizant para el Sur de Europa, invita a los directivos a encontrar en este libro la valentía para abrazar el cambio y liderar un mundo empresarial cada vez más dinámico. Para él "solo mediante la mejora continua, las empresas pueden adaptarse a la volatilidad del contexto económico, social y empresarial actual. En Cognizant, hemos adoptado la innovación como un valor fundamental, como motor de nuestro compromiso con nuestros clientes, nuestros asociados y con la sociedad. Nuestro Consejo es activo, moderno y trabaja la innovación desde todos los puntos de vista que necesitamos para impulsar la competitividad empresarial y mirando al futuro. Creando un entorno altamente diferencial para realizar cambios a largo plazo, invertir en conocimiento y conseguir elementos reales de mejora continua. La innovación debe fluir por toda la organización incluida su Consejo, algo que ocurre en la mayoría de las grandes empresas estadounidenses".

Lo que dicen los autores

"Innovar en la estrategia es contar con un propósito. El propósito sostenible y la tecnología son dos caras de la misma moneda. La tecnología es el puente que transforma las ideas en realidades tangibles que benefician tanto a las empresas como a la sociedad", Susana Quintás, consejera independiente.

"El consejo es esencial para forjar una cultura empresarial innovadora, adaptable y sostenible, garantizando que la empresa esté lista para abrazar las nuevas tendencias y tecnologías que están redefiniendo el futuro del trabajo", Joaquina Garrido, Senior Advisor en workplace y vocal de la Junta Directiva de IFMA España.

"Para desarrollar esta cultura de innovación es preciso utilizar recursos e invertir en acciones que estimulen la creatividad para que toda la empresa se involucre en este impulso. El emprendimiento corporativo es una palanca que el consejo de administración puede utilizar para promover la innovación en la organización", Myriam Alcaide, vicepresidenta del CIBG y Fundadora MAM Advisory.

"El éxito de una empresa depende en gran medida de cómo sean: La estrategia, que es la brújula que la guía. La innovación y la tecnología, que son los motores que la impulsan. Y el consejo de administración, que es quien la gobierna", Manuel Monterrubio, consejero independiente.

"No sólo medir es la cuestión; el fin no es ese, pero es condición necesaria. El fin es vivir y adoptar el cambio y la innovación en y desde el Consejo, el gobierno, los procesos, los productos y, más que nada, en las personas y colaboradores de todo el ecosistema empresarial", Alfredo Ávila, Partner en Cognizant. Responsable de banca y seguros para el sur de Europa (España, Italia y Portugal).

"La fragmentación de los mercados globales y el emergente paradigma de rivalidades internacionales sitúan al Consejo ante uno de los riesgos no financieros más difíciles de gestionar, el geopolítico. Sin embargo, es importante no perder de vista que no se trata de acertar cual será el escenario geopolítico de esta nueva era, el verdadero desafío del Consejo radica en la incorporación de esta dimensión geopolítica en las reflexiones estratégicas de la empresa moderna y en la promoción de una mentalidad innovadora para lograrlo", Ana Cortés, Senior Advisor en Energía y Sostenibilidad

"La innovación tiende a tener un componente digital cada vez más relevante. Esto tiene implicaciones importantes en la gobernaza. La invisibilización del cliente, los algoritmos de caja negra, el aura de cientificidad de estos procesos, su facilidad de transferencia e incluso la antropoformización de estos componentes, obligan a reflexionar como impactan en las organizaciones, los clientes y la sociedad. Nuestra reputación como organización está comprometida con estas respuestas", Patxi Barceló, consejero independiente y fundador de Ethalo (ethics and algorithms).

"En el seno de un Consejo, la mayoría de los conflictos y divergencias, pueden venir de las propias personas, de cuestiones psicológicas y afectivas, de las propias inseguridades que una aceptación o un rechazo del grupo que significa el propio Consejo pueda representar", Luis Sánchez, consejero independiente y socio en VC Biolaw.

"La flexibilidad es un elemento fundamental de la innovación en la buena gobernanza. El tren de la innovación en los modelos de gobierno pasa por diferentes estaciones, cada organización pueda subirse en cualquiera de ellas, esa flexibilidad es una ayuda fundamental para el éxito de las organizaciones", Luis Tamames, Fundador y CEO de Lotam Futura.