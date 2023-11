La Batidora de Vaso de GrupoHoreca es 'La Herramienta Imprescindible para Chef de Cocina'

En el fascinante universo de la cocina, la excelencia comienza con las herramientas que eliges. Aquel que sea apasionado de la gastronomía y busque llevar la cocina al siguiente nivel, la Batidora de Vaso Multiusos Profesional GrupoHoreca es el socio perfecto. Con un rendimiento profesional respaldado por características innovadoras, esta batidora está diseñada para elevar las habilidades culinarias al siguiente nivel.

Rendimiento Profesional con 2 Jarras de 2,5 L de capacidad: Descubrir la versatilidad con las dos jarras incluidas de 2,5 litros cada una, permitiendo manejar generosas cantidades de ingredientes con facilidad y eficiencia. Ideal para restaurantes y chefs profesionales que buscan optimizar su producción sin comprometer la calidad.

Beneficios de la Batidora de Vaso GrupoHoreca® Jarra de policarbonato con mango ergonómico: La resistente jarra de policarbonato cuenta con un mango ergonómico, permitiéndote manejarla con una sola mano. Esto brinda comodidad y control excepcionales durante tus preparaciones más exigentes.

Tapa inteligente con orificio para agregar ingredientes: Mantén tu flujo creativo sin interrupciones. La tapa con orificio te permite agregar ingredientes durante el ciclo de mezcla, evitando la necesidad de detener la máquina y garantizando la consistencia en cada preparación.

Diseño anti-derrames: La tapa hermética con goma previene derrames, permitiéndote trabajar de manera limpia y ordenada incluso en las mezclas más complejas.

Panel de mandos intuitivo y variable: Experimenta la facilidad de uso con un panel de mandos intuitivo que ofrece dos velocidades y la función turbo. Obtén el control necesario para lograr resultados excepcionales en cada receta.

Durabilidad extrema: La jarra extraíble puede soportar temperaturas extremas, desde -40° C hasta 90° C, garantizando su durabilidad en cualquier entorno de cocina.

Fabricación con materiales de alta calidad: La batidora de Vaso Grupo Horeca está construida con materiales de la más alta calidad, asegurando resistencia y durabilidad a lo largo del tiempo.

Características y dimensiones Incluye 2 Jarras de 2,5 L cada una (la jarra principal y una de apoyo).

Cuchillas de Acero Inoxidable para un rendimiento de corte excepcional.

Fácil y cómoda para limpiar, asegurando un mantenimiento sin complicaciones.

Campana anti ruido fabricada en policarbonato y asa de acero, para una experiencia de mezcla silenciosa y eficiente.

Botón de velocidad e interruptor turbo para adaptarse a tus necesidades culinarias.

Capacidad: Jarras de 2,5 L cada una.

Potencia: 1.700 W - 220 V.

Se anima a descubrir el poder de la innovación culinaria con la Batidora de Vaso Multiusos Profesional GrupoHoreca. Disponible ahora en la tienda online. No solo es una batidora; es la clave para transformar las creaciones. Elevar las expectativas y experimentar la diferencia con Grupo Horeca.