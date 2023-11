Mari Carmen Forriol Campos habla del trasfondo del conflicto entre Israel y Palestina en su libro, ‘Desarrollo del Proyecto Sionista Político en el Estado de Israel y sus consecuencias’

CÍRCULO ROJO.- Tras la publicación de su obra, La violencia en el conflicto palestino israelí. La separación de dos pueblos, Mari Carmen Forriol ha visto la necesidad de explicar las razones que lo han originado y lo hace a través de su libro, Desarrollo del Proyecto Sionista Político en el Estado de Israel y sus consecuencias.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras de la autora, “al leer la obra no solo va a adquirir un conocimiento más profundo de lo que ha sucedido y está pasando, sino que va a encontrar objetividad científica y en la medida de mis conocimientos la verdad y no el partidismo que estos días se está reflejando en los medios de comunicación”.

Sinopsis "En este libro no se pretende responsabilizar únicamente a los judíos sionistas de la situación en la que se encuentra actualmente el conflicto entre israelíes y palestinos, pero sí hacer ver que igual que el holocausto produjo muchas víctimas entre los judíos y otras minorías étnicas durante la ocupación nazi, el desarrollo del proyecto sionista que conlleva también la colonización de los Territorios Ocupados ocasiona una vulneración sistemática de los derechos humanos, jurídicos, políticos, económicos y una crisis humanitaria entre la población palestina. Aunque esto, no disminuye la responsabilidad de la ANP y de Hamás, que además de no haber conseguido llegar durante estas casi ocho décadas a un acuerdo con Israel para conseguir la creación de un Estado palestino independiente, no han dejado de atacarlo. Como se visualizará a lo largo del libro de este conflicto no es solo responsable el sionismo judío, sino también gran parte de la comunidad internacional, por haber mirado hacia otro lado durante estas casi ocho décadas o como en el caso de EEUU por haber prestado todo su apoyo a Israel no solo a través del lobby judío, sino apoyándolo económicamente y con la compra de armas; por no haber exigido a Israel que cumpliese todas las Resoluciones impuestas durante todos estos casi ochenta años por el Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de NNUU."

Autora Mari Carmen Forriol Campos, nacida en Valencia (España). Es licenciada en Arqueología e Historia Antigua. Es autora de la Tesina titulada: Material Arqueológico de las Villas romanas de la provincia de Murcia, de las Salas V, VI, y VII del Museo Arqueológico de Murcia. Master Internacional en Operaciones contra el Terrorismo Yihadista. Diplomada en la Implicación de la Inteligencia en la protección de activos. Doctora en Desarrollo e Investigación. Doctora en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración. Es autora de dos tesis doctorales tituladas: El terrorismo yihadista en Europa desde 1990 hasta 2012: desarrollo y aspectos organizativos e Implicación del terrorismo en el conflicto palestino israelí desde la época del Mandato Británico hasta la actualidad. Ha realizado 7 cursos en el Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa sobre el terrorismo yihadista. Ha publicado tres artículos en revistas especializadas titulados: España de retaguardia a objetivo del terrorismo yihadista, en el n.º 37 de la Revista Nómadas. ¿Amenaza el terrorismo yihadista a Europa Occidental?, en el n.º 38 de la Revista Nómadas. ¿Puede convertirse un joven musulmán europeo en yihadista?, Revista Intus Legere Historia, volumen 8, n.º 2. Ha participado en la cuarta fase del Grupo de Investigación de Crisis Internacionales en 2021/2022, realizando el trabajo titulado: La actuación de España en Afganistán desde 2002 hasta 2021.