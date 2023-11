Vixiees revela las principales tendencias para equipos comerciales B2C en 2024

La innovadora empresa de soluciones comerciales SaaS con sede en Barcelona, ha publicado hoy un informe detallando las principales tendencias y predicciones para los equipos comerciales B2C en 2024. Este informe se centra en cómo la tecnología emergente está redefiniendo las estrategias de ventas y las interacciones con los clientes, ofreciendo insights valiosos para empresas de todos los tamaños 1. Inteligencia Artificial y analítica avanzada de ventas: Vixiees pone de relieve cómo la IA está transformando la analítica de ventas, pasando de métodos cuantitativos a cualitativos, permitiendo un análisis exhaustivo de toda las interacciones con los clientes. Un estudio reciente indica que la adopción de IA en equipos de ventas puede aumentar las tasas de cierre en un 30% y reducir los costos de llamadas y seguimientos en un 25%. Vixiees destaca cómo las plataformas que incorporan IA no solo predicen tendencias, sino que también afinan el discurso de ventas, mejorando las tasas de conversión.

2. La imperativa omnicanalidad: la experiencia del cliente sin fisuras a través de múltiples canales se ha convertido en una necesidad. La era de la comunicación unidireccional ha quedado atrás. Vixiees subraya la importancia crítica de una estrategia omnicanal coherente, donde un estudio de Adobe indica que las empresas con enfoques omnicanal robustos experimentan un crecimiento anual del 10%. La plataforma de Vixiees permite a los equipos de ventas interactuar con los clientes de manera fluida y personalizada en múltiples canales, fortaleciendo la lealtad y mejorando las tasas de conversión. Además, a medida que la cantidad de canales aumenta y se diversifica, Vixiees advierte sobre la importancia de gestionar estas comunicaciones de manera unificada y eficiente.

3. Insistencia inteligente y personalización: Adaptándose a las necesidades de comunicación del cliente moderno, Vixiees propone como una tendencia para el 2024 la "insistencia inteligente". El objetivo de los equipos de ventas será personalizar sus estrategias de interacción, asegurando una experiencia más resonante y exitosa. Según investigaciones, la implementación de tecnologías de personalización puede incrementar la eficiencia en la gestión de consumidores en un 40%. La tecnología permite a los equipos de ventas del 2024 hablar con cada uno de los clientes de manera personalizada y cercana, recordando interacciones anteriores y necesidades puntuales gracias a la "contextualización inteligente".

4. Optimización de procesos y eficiencia operativa mediante automatización: Vixiees resalta cómo la automatización y la IA mejoran la toma de decisiones y la gestión de recursos en los equipos de ventas, lo que resulta en un desempeño más eficiente y adaptativo. La automatización inteligente de tareas puede reducir el tiempo dedicado a actividades repetitivas y burocráticas en un 40%, permitiendo a los vendedores centrarse en tareas de alto valor.

5. Soluciones en la nube dedicadas a la gestión comercial: La fiabilidad y la continuidad operativa ofrecidas por las soluciones en la nube son fundamentales. Por eso, las centralitas y el hardware tradicional demostraron ser la opción menos conveniente, con constantes fallos y altos costes. Vixiees, al igual que la mayoría de las soluciones cloud, asegura una operatividad ininterrumpida y una accesibilidad global, con tiempos de actividad superiores al 99.9%, permitiendo a los equipos de ventas trabajar eficientemente desde cualquier lugar.

Pablo Pascual Vázquez, CEO de Vixiees, comenta: "Estamos en un punto crucial de transformación en las ventas B2C. El consumidor ha cambiado; ahora sabe exactamente lo que necesita, y la tarea de los equipos es cubrir esas necesidades aportando la mejor propuesta de valor lo más rápido posible. Por otro lado, en tiempos complejos para la economía mundial, la tecnología se ha convertido en la principal aliada en la búsqueda de eficiencia de los equipos. Y, por último, la IA estará presente en todo lo que hagamos. La IA no viene a reemplazar ningún trabajo dentro de los equipos comerciales, al contrario, se convierte en un asistente personal en todas las tareas. Nos ayudará a tener mejor información y contexto sobre cada cliente y se hará cargo de tomar notas, entre muchas otras tareas más. Quien no aproveche esta tecnología estará en clara desventaja".

Este informe de Vixiees no solo proporciona una perspectiva valiosa sobre las tendencias futuras, sino que también demuestra cómo su tecnología está perfectamente posicionada para ayudar a las empresas a navegar y capitalizar estos cambios emergentes.

Descargar aquí el Ebook completo: Predicciones Equipos Comerciales B2C 2024.

Para más información sobre Vixiees visitar: www.vixiees.com

SobrePablo Pascual Vazquez

Pablo Pascual Vázquez, originario de Barcelona, es Ingeniero por la UPC y tiene un Master en Project Management de EAE. Una de sus primeras experiencias fue como Full Stack Developer en Mammoth Hunters, para luego consolidarse como Senior Software Engineer y Scrum Master en la empresa estadounidense Toptal. En 2018, Pablo fundó Swipcar junto con Julio Ribes y Blas Gil. Swipcar fue la empresa pionera en el sector de renting de coches en Europa y experimentó un crecimiento increíblemente rápido, alcanzando una facturación de 3 millones de euros en solo 2 años. En 2021, fue adquirida por la empresa inglesa Cazoo por 30 millones de euros. Hoy, Pablo es el creador, co-fundador y CEO de Vixiees, una solución innovadora en el entorno SaaS B2B, respaldada por destacadas VCs como Demium.

Sobre Vixiees

Vixiees, con sede en Barcelona, es una solución SaaS en la nube diseñada para optimizar y sistematizar procesos comerciales B2C. Pensada para potenciar a los principales CRMs del mercado y apoyar a equipos comerciales que aún no han encontrado la solución adecuada para gestionar sus procesos de ventas. Vixiees estructura el día a día de los equipos comerciales de manera correcta, utilizando criterios de priorización y estrategias comerciales personalizadas por cada empresa. Además ofrece a los responsables visibilidad completa sobre el rendimiento del equipo tanto a nivel global como individual. Vixiees es una solución con omnicanalidad integrada y con un módulo de Inteligencia Artificial que transcribe, resume y analiza la calidad de cada interacción con un posible cliente. Además, su tecnología permite encontrar espacios de mejora y modificar los procesos comerciales establecidos, con gran facilidad.