Disfrutar de la experiencia de vuelo en parapente gracias a Tenerfly

Son muchos los que afirman que la experiencia más cercana a volar que puede llegar a tener una persona es volar en parapente.

Y es que esta es, en definitiva, una aventura única y emocionante con el potencial de quedar para siempre grabada en la memoria de quien lo practica. Sobre todo si lo hace sobrevolando un paisaje atractivo y único como el que ofrece Tenerife. Es justo allí en la isla donde se encuentra la empresa Tenerfly, dedicada a ofrecer a las personas la posibilidad de un vuelo en parapente sobre las hermosas cumbres, volcanes y costas de la isla.

Vuelo en parapente en Tenerife El vuelo en parapente es una de las actividades que mayor sensación de libertad ofrece. La sensación de estar suspendido en el aire mientras se siente la fuerza de la brisa sobre el cuerpo es algo que no se consigue volando de otra manera. Pero además de eso, es una actividad segura, sobre todo si quienes proporcionan el servicio son profesionales comprometidos con la calidad y la seguridad, como lo hace la empresa Tenerfly. Esta firma ubicada en Tenerife, ofrece a las personas la posibilidad de volar en parapente biplaza alrededor de algunos de los lugares más bellos de la isla, para disfrutar de las extraordinarias vistas que ofrecen sus costas, montañas y volcanes. Para ello, utilizan todo el material necesario, los cuales superan las más estrictas homologaciones y controles de calidad de la actualidad.

Todo lo anterior se suma a la elevada experiencia de los pilotos de la empresa, que no solo cuentan con todo el conocimiento necesario de la climatología de la isla, sino que además cuentan con las mejores técnicas de pilotaje. Todo esto es garantía de seguridad para sus clientes, razón por la cual en 5 años de trayectoria solo ha recibido excelentes valoraciones.

El día de vuelo en Tenerfly Una vez el cliente ha hecho la reserva correspondiente a través de la web de la empresa, lo siguiente es la recogida en el punto de encuentro establecido previamente. Desde allí, se transporta hasta la zona de vuelo, el área de despegue donde se dará una breve instrucción al cliente. Allí también se comprobará que las condiciones climatológicas sean las óptimas para que tras una pequeña carrera ya se esté volando. Después de eso, el cliente solo tiene que relajarse y disfrutar, ya que estará sentado cómodamente y gracias a los arneses de seguridad no tendrá necesidad de sujetarse. Si así se desea, el piloto podrá grabar toda la experiencia en video de alta definición, para posteriormente entregárselo al cliente por correo electrónico y pueda tener un registro su vuelo en parapente.

En definitiva, Tenerfly es garantía de seguridad, calidad y experiencia en esta disciplina, capaz de ofrecer un servicio de primera a todos lo que desean vivir la experiencia única que solo ofrece un vuelo en parapente sobre Tenerife.