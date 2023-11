Madrid ya tiene su propia DO de aceite: 'Aceite de Madrid'

Además, desde la DO, en colaboración con las diferentes almazaras, se ofertan actividades de oleoturismo, cuyo auge llega en otoño, en el momento de la recolección y conversión de la aceituna en aceite En el año 2023 se ha reconocido a 'Aceite de Madrid' como denominación de origen a nivel europeo gracias al esfuerzo de cooperativas y productores privados. Como consecuencia de ello, la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas (UCAM) promotora de la DO junto a la Comunidad de Madrid, lanzaba al mercado la Denominación de Origen 'Aceite de Madrid', intensificando ahora sus esfuerzos para hacer llegar la marca al consumidor final.

Pese a su percepción como una región preferentemente urbana, en la Comunidad de Madrid más de 4.500 agricultores cultivan unas 25.000 hectáreas de olivar (1% de la superficie nacional) diseminadas en explotaciones de 90 municipios que producen, anualmente, cinco millones de kilos de aceituna.

El aceite de Madrid cuenta con unas características que lo hacen único, fundamentalmente debido a la producción de variedades de aceituna de alta calidad cultivadas tradicionalmente y elaboradas con métodos modernos en un territorio bien definido.

La mayoría de las almazaras se localizan en núcleos pequeños de población con lo que el cultivo fija la población del medio rural.

La zona de producción de la DO 'Aceite de Madrid' se halla al sureste de la Comunidad, en las comarcas de La Campiña, Las Vegas y Zona Sudoccidental, donde los olivos se adaptan a las condiciones climáticas y culturales de la tierra.

La intensidad aromática de la DO 'Aceite de Madrid' procede de las variedades de aceituna propias de la región. Las variedades principales son la aceituna cornicabra, la castellana y la manzanilla cacereña. Las variedades minoritarias autóctonas son la aceituna carrasqueña, la gordal, la asperilla y la redondilla.

Los aceites con DO 'Aceite de Madrid' se caracterizan, gracias al ensamblaje natural de variedades principales y minoritarias, por sus intensos aromas de aceituna, almendra, hierba, hoja, manzana, tomate y plátano, que se reafirman en boca junto a una equilibrada presencia de los atributos amargo y picante. En cualquier caso, el consumidor puede adquirir producto con DO 'Aceite de Madrid' en coupage. "Todos los descriptores del aceite, los encontramos en nuestra DO", recalca Esther Alonso, directora de la DO.

El proceso de elaboración de los aceites de oliva virgen extra madrileños comienza con la recolección en el campo, que se realiza utilizando sólo aceituna sana en un momento controlado de maduración del fruto y del árbol. La aceituna se recoge con esmero y limpieza para evitar su deterioro, y se entrega en la almazara menos de 24 horas después de su recolección.

Desde el punto de vista de la salud, los estudios de caracterización del olivar y de estos aceites de oliva virgen extra refuerzan continuamente las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias del 'Aceite de Madrid' debido a su alto contenido en pigmentos y en polifenoles. De ahí que el aceite de oliva virgen extra sea uno de los componentes imprescindibles de la cocina mediterránea

En los últimos años, varios aceites madrileños han sido premiados en concursos nacionales e internacionales. Entre las almazaras premiadas se encuentran La Aceitera de la abuela, Oleum Laguna o la Aceitera del Campo.

¿Dónde encontrarlo?

El aceite con DO 'Aceite de Madrid' se puede encontrar ya en una amplia red de tiendas y supermercados, pero también se puede comprar online en la siguiente dirección web: https://www.aceitedemadrid.com/

La DO 'Aceite de Madrid' se diferencia en gran medida de las del resto de España, incluso de las cercanas geográficamente.

La DO 'Montes de Toledo' es 100% variedad cornicabra. Se trata de un aceite picante y amargo. El aceite madrileño, al tener variedades que suavizan el impacto de esta variedad, es más suave. "En todo caso, contamos con la ventaja de que nosotros también podemos tener, dentro de nuestra DO, sólo variedad cornicabra porque la producimos", sigue Esther Alonso.

La DO 'Alcarria' es 100% variedad manzanilla castellana. Y, por lo tanto, produce aceites muy suaves. "El nuestro es un aceite completo, que además tiene una gran estabilidad", sigue Esther.

Ahora, la DO 'Aceite de Madrid' adquiere el reto de darse a conocer y expandir su red de ventas. "Hasta hace muy poquito sólo se comercializaba en las almazaras. Pero ya hace un tiempo que la venta online y en tiendas especializadas está en auge", añade Esther.

También oleoturismo

Cooperativas y promotores privados ofrecen también opciones de oleoturismo a posibles visitantes, que incluyen desde la visita a la almazara, hasta los campos de recolección, y por supuesto también catas de aceite, según cada momento del año.

El año del aceite comienza con la floración del olivo, a primeros de junio. A lo largo del verano, crece la aceituna. A partir del mes de octubre, comienza la producción de los aceites tempranos. El momento de la recolección, a partir de noviembre, es el más visitado oleoturísticamente, puesto que el aceite se puede catar según termina de elaborarse.

La campaña de recolección acaba en febrero, si bien una vez que empiezan las heladas, en diciembre, la calidad del aceite es diferente. "Cada momento tiene su visita", añade la gerente de la DO.

Los interesados en conocer más de cerca el mundo del aceite a través del oleoturismo pueden ponerse en contacto con el Consejo Regulador de la DO a través del mail info@aceitedemadrid.com