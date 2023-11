Galeón Comunicación eleva sus alas: estreno de sede en la zona este de Madrid e innovaciones clave

La agencia de marketing y comunicación Galeón, da un paso significativo hacia el futuro al inaugurar su nueva sede en la zona este de Madrid, marcando el comienzo de una emocionante etapa de crecimiento y expansión para la empresa Desarrollo y sinfonía de creatividad

En consonancia con su compromiso de estar a la vanguardia de las tendencias tecnológicas, Galeón Comunicación ha establecido un innovador departamento de edición y producción de IA en diseño gráfico y edición de vídeos. Al fusionar la creatividad artesanal con las posibilidades de la inteligencia artificial, la agencia busca crear sinergias únicas dentro de sus departamentos, redefiniendo así los estándares en el campo del diseño.

Ampliación estratégica del portafolio

La firma no se detiene ahí; para ofrecer soluciones integrales a sus clientes, Galeón Comunicación ha expandido su portafolio con un nuevo departamento especializado en Desarrollo Web. Este equipo no solo proporciona servicios de hosting de primera calidad, sino que también lidera la especialización del diseño de landing pages por sectores. Esta estrategia no solo reduce los costes y el tiempo para los clientes, sino que garantiza la entrega de páginas web de alta calidad a precios competitivos.

Innovación con visión de futuro

En una audaz mirada al futuro, Galeón Comunicación ha lanzado un proyecto ambicioso en su nueva plataforma web. Además de los servicios ya mencionados, la agencia planea desarrollar una guía destinada a proporcionar recursos valiosos a sus clientes. Este enfoque, representa el primer paso hacia la creación de una futura academia online de Galeón. Este nuevo proyecto tiene como objetivo formar a una audiencia más amplia en el emocionante mundo del marketing digital.

Declaraciones de los socios de Galeón Comunicación

En un mensaje conjunto, Daniel Gismero y Álvaro Rodríguez, CEO y director creativo de Galeón Comunicación, compartieron su entusiasmo por los logros alcanzados este año, destacando la apertura de nuevas instalaciones y la expansión de servicios para sus clientes. "Este año ha sido un viaje emocionante y estamos felices por presentar las nuevas instalaciones y servicios a nuestros clientes. Estamos realizando inversiones sustanciales en inteligencia artificial y desarrollo web para continuar ofreciendo soluciones de vanguardia", comentó Daniel Gismero.

Álvaro Rodríguez, director creativo, añadió con entusiasmo: "Estamos fusionando la creatividad artesanal con las últimas tecnologías. Queremos que nuestros departamentos trabajen en armonía, combinando lo mejor de ambos mundos para ofrecer soluciones únicas y vanguardistas".

La COO de Galeón, Andrea Blanco, enfatizó la identidad artesanal de la agencia en el mundo del marketing y la comunicación. "Nos consideramos artesanos de la comunicación y el marketing. Abrazamos el cambio y las nuevas tecnologías, pero nunca perdemos de vista la labor artesana que se lleva a cabo en cada uno de nuestros departamentos. Es un compromiso constante con la creatividad y la atención personalizada lo que nos distingue".

Acerca de Galeón Comunicación

Galeón Comunicación se posiciona como una agencia líder en marketing y comunicación, entregando soluciones innovadoras y creativas a empresas en diversos sectores. Con una sólida experiencia en estrategias de marketing digital, diseño gráfico y comunicación visual, Galeón Comunicación se enorgullece de su compromiso con cada proyecto, involucrándose como si fuera propio.