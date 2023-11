Repara tu Deuda Abogados cancela 40.000€ en Mataró (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

El concursado, tras una ruptura de pareja, se quedó con deudas de los préstamos y también tuvo que coger la baja laboral Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una cancelación de deuda en Mataró (Barcelona, Catalunya). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de Primera Instancia nº8 de Mataró (Barcelona) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre con una deuda de 40.000 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "según la solicitud presentada por el deudor, las causas del estado en el que se encontraba derivan del sobreendeudamiento por préstamos y micropréstamos que fue pagando en conjunto con su pareja. Cuando la relación se rompió, se quedó con todos los préstamos, que ascendían a 1.400 euros mensuales. Este hecho coincidió con que el concursado arrastraba un problema de salud, que le obligó a coger la baja durante cuatro meses, cobrando la cuantía de 700 euros".

Según señalan desde Repara tu Deuda, "España incorporó a su sistema jurídico la Ley de Segunda Oportunidad en el año 2015. Se trata de una legislación, nacida en Estados Unidos hace más de 100 años, a la que se han acogido todo tipo de personas para empezar de nuevo desde cero. Aunque a ella han acudido figuras como Walt Disney y Steve Jobs, la mayor parte son personas normales y corrientes que han sufrido algún tipo de problema económico. De este modo, se elimina también el estigma que sufren quienes no pueden pagar por el estado de insolvencia en el que se encuentran".

Esta legislación permite la exoneración de la deuda de particulares y autónomos siempre que se cumplan una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado no supere los 5 millones de euros de deuda, que actúe en todo momento de buena fe y que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años.

