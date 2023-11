NICEBLUE, el recuperador de superficies que limpia, higieniza y quita manchas

Los hogares y las empresas profesionales tienen distintas necesidades de limpieza, ya que hay múltiples superficies y tejidos que pueden ensuciarse o mancharse.

Para todos estos casos, es necesario utilizar un producto que limpia e higieniza múltiples superficies, como en el caso de NICEBLUE que un limpiador universal de superficies que resulta efectivo para recuperar superficies, quitar manchas y limpiar prácticamente cualquier tipo de lugar o material. Este limpiador viene concentrado y se puede diluir en diferentes proporciones. Además, no es corrosivo, abrasivo ni tóxico y no contiene ni lejía, ni amoniaco, ni fosfatos. Estos elementos pueden ser peligrosos tanto para la salud humana como para el medioambiente.

NICEBLUE es un higienizante rentable y flexible La medida de disolución normal sugerida por NICEBLUE es de una parte de producto por cada 20 de agua (1 dedo de producto y el resto de agua). De esta manera, es posible llevar adelante distintas tareas de limpieza que resultan necesarias, sobre todo, en el hogar. Por ejemplo, esta combinación sirve para asear alfombras y moquetas con o sin máquinas de vapor. Cuando se trabaja con una máquina hay que agregar el producto al depósito de agua caliente.

De esta manera, también es posible limpiar tapicería, plásticos, plexiglás y superficies de fibra de vidrio. Por sus propiedades antiestáticas, este higienizante se emplea en ordenadores, fotocopiadoras y muebles de oficina. Se trata de un producto que ofrece gran rendimiento en estancias como la cocina y el cuarto de baño, ya que resulta efectivo en azulejos, hornos con grasa y campanas extractoras. Además, es apropiado para distintos tipos de pavimentos.

Por otra parte, si el usuario realiza una disolución más ligera, es decir, de 1 parte de producto cada 100 de agua (1 tapón de producto y el resto agua), puede limpiar cristales, vidrios y espejos. Con esta proporción NICEBLUE, también resulta adecuado para higienizar pantallas de ordenador, televisores y otros equipos de electrónica.

Limpieza de metales Este producto también se puede emplear para limpiar materiales como metal, acero, aluminio, hierro o cromo, entre otros. Para ello, es necesario mezclar una parte de NICEBLUE con 10 de agua (2 dedos de producto y el resto de agua). Si el área que se desea limpiar está muy afectada, los fabricantes de este producto recomiendan emplear un cepillo suave.

Con esta proporción de disolución, este limpiador se puede usar para preparar chapas antes de pintar. A propósito de esto, al no contener siliconas, NICEBLUE favorece la adhesión de la pintura. Por último, NICEBLUE se puede utilizar para limpiar cualquier motor siempre y cuando se use la disolución fuerte, en estos casos, hay que aplicar y esperar un minuto. Después, es necesario frotar con un cepillo de cerdas duras o de raíces.

El producto higienizante NICEBLUE es seguro tanto para las personas como para el medioambiente y resulta apropiado para llevar adelante múltiples tareas de limpieza de manera eficaz.