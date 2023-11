Una cita entre cuentos en Madrid

Editorial Quadrivium tiene una cita con los lectores en Madrid el próximo día 16.

Dentro del evento "Entre dos orillas", se cuenta con la presencia de Aranzazu de Isusi, que hablará, entre otras cuestiones, de los cuentos. Y lo hace con voz propia y autorizada, por ser autora de Cuentos de sombreros y paraguas.

La autora, con exquisito estilo, y gran erudición, recupera el cuento como uno de los géneros que más ha aportado a la literatura por su capacidad de indagar el alma humana. En palabras de Ángel Zapata,"Una mezcla de oficio y encanto es lo que el lector va a encontrar en estos Cuentos de sombreros y paraguas," Ángel Zapata, es preciso y certero respecto al texto de Aranzazu: "aporta (…) al paisaje del cuento español es justamente un sentido de la levedad, del juego, de la ironía y la sorpresa que acreditan, hecha la suma, una vivísima sensibilidad satírica.". Es cierto: en sus páginas da cumplida cuenta de este refinado humor, modo de abordar cuestiones inherentes a la subjetividad actual: sujeto “actual”, inmerso en una realidad, donde todo está previsto, aséptico, que se esfuerza engañosamente por dotarse de emociones, un sujeto que agoniza en la concreción y la inmediatez.

Esta es la nueva "normalidad" que desgrana Aranzazu en sus cuentos. Si uno de los pilares sobre los que se apoya Editorial Quadrivium es en la función transformadora que debe tener la literatura en la sociedad, en tanto que la obra es la bisagra entre los autores y sus lectores, este texto, al que animan al público a degustar, cumple con creces este cometido. Asimismo, el acto en el que colabora la autora, está justamente en este camino: el de construir vínculos mucho más cercanos entre creadores y lectores. Es a través de este diálogo, en esta proximidad éxtima, donde el autor puede, a modo de punto de capitón, tomar estos hilos ocultos y tejer realidades nuevas que le conciernen en su intimidad al sujeto.

El potencial de la literatura como herramienta de transmisión y transformación En medio de una sociedad atiborrada de saberes que brindan al sujeto todas las respuestas, cabe un jarro de agua fría, una palabra que suspenda tantas respuestas apabullantes y convoquen la pregunta como hilo y camino, como destino y fin, pero sin fin. Si todo acaba ¿qué queda?. Aquí es donde empieza el sujeto y aquí es donde se sitúa la literatura. Corolario: el cuento cuenta, viene a decir Aranzazu. Diluidas las respuestas, queda la puerta abierta a la invención, así es Cuentos de sombreros y paraguas. Pocas cosas hay tan fascinantes como un libro, pero no un libro satisfactorio, que captura y petrifica, sino como algo rebelde, que cuestiona, que invita a ver y mirar en otras direcciones y, a modo de coda, seguir esa mirada que vectoriza otras designaciones de un recorrido que subordina el acceso a la textualidad de los objetos y de la realidad.

No solo la narrativa debe cumplir con este cometido, sino también, y de manera excepcional, lo hace la poesía. Así en Córdoba, ciudad de destino, como En la piel del verso, Fados huérfanos, Manzana de vaho, o en Tu voz y mi palabra, de María Molina, de inminente aparición. Por citar algunos, pero la lista sigue con otros tantos autores a quienes invitan a investigar.

Un catálogo variado y para todos los gustos Con esta diversidad de abordajes y puntos de vista, Editorial Quadrivium pretende ampliar profundizar en este enfoques que para ellos es esencia, y generar un mayor interés y un mayor desarrollo de un lector crítico consigo y con la realidad que lo envuelve. Es en este horizonte que está el objetivo de contribuir a la transformación de la escritura hacia una literatura que verdaderamente devenga agente potenciador de nuevas perspectivas culturales que redunden en un avance en los aspectos sociales y políticos. Para Editorial Quadrivium no solo basta con encontrar un escritor talentoso y publicar su trabajo, además, se deben crear los mecanismos para que los libros circulen de forma efectiva y esto se logra incentivando los puentes de enlace entre los creadores y los lectores.