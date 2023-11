Accidentes laborales, bajas médicas y la importancia de contar con detectives privados

​​Los accidentes laborales y las bajas médicas suelen ser gestiones complicadas y, a veces, se necesita la ayuda de detectives privados experimentados.

Detectives De Las Heras es una agencia especializada en investigación empresarial, familiar, bufetes de abogados y compañías de seguros que cuenta con detectives especializados en todo el territorio español. Cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados, una agencia cuyos profesionales actúan bajo el sigilo más absoluto con una red de corresponsales en la unión europea. Una de las mejores maneras de resolver los problemas de accidentes laborales y bajas médicas, es contratando probablemente una de las mejores agencias de investigación de España.

Las investigaciones sobre accidentes en el trabajo y bajas laborales En muchas ocasiones, es difícil saber y cuantificar el verdadero estado de las lesiones de una persona, las causas que motivaron el accidente, etc. Las secuelas físicas o psíquicas son daños corporales que en algunos casos se exageran, en otros se curan o en otros no, por lo que es conveniente acreditar la evolución de las mismas, siempre desde la imparcialidad y la objetividad. Detectives De las Heras, cuenta con detectives privados titulados, autorizados por el M. Interior, con experiencia para aportación de pruebas a los Tribunales de Justicia. Detectives De las Heras es la solución en aquellos casos en los que haya un ánimo resista o una exageración en los daños que represente un fraude a una empresa, mutua o compañía de seguros. Los detectives en cada caso, aportarán pruebas importantes, vídeos, fotografías documentos, etc., en defensa de los intereses de sus clientes. Las reclamaciones económicas en algunos casos pueden ser tanto verdaderas como falsas y la mejor manera de actuar con seguridad es contratando a profesionales calificados para ese tipo de servicios.

Beneficios de contratar a Detectives De las Heras Con detectives titulados que colaboran en toda España, la agencia de investigación dispone tanto de medios técnicos como cómo humanos capaces de resolver casos complejos. A partir de una reunión inicial, los agentes se familiarizan con el caso recopilando informaciones y ajustándose a las necesidades y objetivos del cliente. El paso siguiente es la investigación y la apropiación de las pruebas y, una vez que estén corroboradas, se pasa al análisis y evaluación de las mismas. El último paso consiste en la realización de un informe pormenorizado y a diario, de las actividades realizadas cada día por el investigado, sus actividades, lugares que frecuenta, personas con las que se relaciona, etc. acompañado de un reportaje fotográfico y de vídeo centrado, claro está, en el objeto de la investigación. Al trabajar con confidencialidad y ética, la agencia opera con la seguridad y el dinamismo dignos del nombre que la precede. Condecorados en cuatro ocasiones por el Ministerio de Interior, una de las pocas agencias de investigación con tantos reconocimientos de España. Bajo la dirección del Director y Detective titular, Ignacio De las Heras, con lic. Gub. 1154. La mencionada agencia lleva resolviendo casos con dinamismo y eficacia desde 1981 y ya suma 3 generaciones de detectives privados. Detectives Privados De las Heras, es una empresa dedicada a resolver los problemas más complejos, probando día a día que la verdad no tiene matices.