EUDE, a la vanguardia tecnológica, presenta junto a IBM su co-tutor virtual basado en IA Generativa; EDU

Desarrollado con tecnología de watsonx, este asistente virtual sitúa a EUDE Business School a la vanguardia tecnológica dentro del sector educativo al utilizar Inteligencia Artificial generativa de IBM para mejorar la experiencia de sus alumnos con total seguridad y control sobre sus fuentes.

Esta herramienta permite agilizar los tiempos de respuesta en tiempo real, salvando las barreras espacio-temporales entre América y Europa, optimizando así las tareas diarias de los docentes.

En este momento, la adopción de la IA no es una oportunidad, es una realidad. Una tecnología con un enorme potencial que se prevé que mejore la productividad humana y genere un volumen de negocio de 16 billones de dólares para 2030.

En este contexto y como institución de vanguardia en el sector educativo, La Escuela Europea de Dirección y Empresa, EUDE Business School, ha apostado por esta tecnología de la mano de IBM. Juntos han desarrollado un proyecto revolucionario: EDU, el co-tutor virtual educativo basado en IA generativa de IBM.

EDU es un co-tutor virtual que ofrece soporte en tiempo real tanto a estudiantes como a tutores. Su función principal es proporcionar respuestas inmediatas a dudas académico-administrativas, así como a cuestiones logísticas relacionadas con fechas de entrega, exámenes o recuperación de suspensos.

Con esta innovadora solución, EUDE Business School impulsa su estrategia de negocio en el ámbito digital, marcando sin duda un hito en la evolución de las escuelas de negocios internacionales hacia un futuro más tecnológico, eficiente y centrado en el estudiante.

Este co-tutor virtual mejora la experiencia estudiantil, los alumnos verán sus dudas resueltas de manera más rápida y eficaz, lo que aumentará su satisfacción y compromiso con la institución. Al mismo tiempo, es fundamental para mejorar la experiencia de los tutores que dispongan de un mayor tiempo para dedicarse a las consultorías estratégicas, tutorías personalizadas y consultas de primer nivel. Esto les permitirá abordar cuestiones y tareas más desafiantes, lo que resulta esencial para aprovechar al máximo su conocimiento y habilidades.

En conclusión, la colaboración entre EUDE Business School e IBM en la creación de EDU, un co-tutor virtual basado en watsonx, la plataforma de IA Generativa de IBM, representa un paso audaz hacia la vanguardia tecnológica en el sector educativo. Esta innovadora herramienta no solo agiliza la interacción entre estudiantes y tutores, sino que también rompe las barreras espacio-temporales, proporcionando respuestas instantáneas a las necesidades administrativas y logísticas.

Además, al adoptar esta tecnología, EUDE demuestra su compromiso con la transformación digital en la educación superior, mejorando significativamente la experiencia estudiantil y permitiendo a los tutores centrarse en tareas estratégicas. EDU es una solución tecnológica avanzada que refleja el potencial de la IA Generativa en el sector educativo y consolida a EUDE como uno de los líderes en la formación e-learning en constante evolución.

La escuela de negocios EUDE Business School lleva años apostando por la formación e-learning, brindando a sus alumnos una amplia oferta académica adaptada a las demandas del mercado con un novedoso campus virtual. Su calidad académica es año tras año reconocida por distintos rankings y acreditaciones como FSO Ranking, Ranking El Mundo, Cualificam, entre otras. Este 2023 su formación e-learning alcanzó la máxima puntuación del Ranking QS Stars, obteniendo 5 estrellas.