Harper & Neyer estrena su campaña de Black Friday en Times Square

Black Beeeh Friday es el último concepto de Harper & Neyer que ha llegado hasta la gran manzana La campaña Black Beeeh Friday usa el jersey Dolly, un producto drop inspirado en los ugly sweaters, como excusa para ofrecer una perspectiva ociosa y resiliente tan fiel a la marca. Desde Nueva York, Dolly se convierte en una insignia para disfrutar en este Black Friday de, entre otras cosas, sus atractivos descuentos.

Con unas ofertas de hasta el 30% de descuento en toda la web que darán inicio el lunes 20 para clientes registrados y el jueves 23 para todo el público, Harper & Neyer se une un año más a este evento con un lanzamiento internacional.

La ocasión es perfecta de cara al invierno. Momento idóneo para hacerse con una de las sudaderas de Harper & Neyer, probablemente la prenda emblema de la marca. Entre toda su variedad el modelo New England es uno de los más cotizados y representativos, un fondo de armario de punto doble en tonalidades para cualquier gusto.

Aunque las sudaderas de Harper & Neyer son un exitoso must temporada tras temporada, no solo de ellas vive la marca. Su oferta también incluye prendas para las fechas que se acercan. La chaqueta militar es el ejemplo perfecto de una prenda que viste por sí sola gracias a su estilo aventurero y todos sus detalles.

Para el lanzamiento, desde Harper & Neyer no se han andado con miramientos. La campaña ha tenido su primera emisión en Nueva York para demostrar que no les importa donde tengan que llegar para hacer de Dolly un top ventas en Black Friday.

La marca aprovecha uno de sus principales valores "Celebra quién eres" para hacer una apología al hedonismo con una actitud motivada por el éxito. Así da comienzo a la promoción del Black Friday, que recompensará a sus clientes más fieles con un acceso anticipado a los descuentos.

Conocida por un estilo preppy de tintes clásicos y su actitud pasional, el total look Harper & Neyer muestra una visión clara en su nueva campaña, el actuar fiel a la autenticidad y disfrutar en el proceso.

Con estos valores claros, Dolly se ha dejado ver en las pantallas de Times Square para demostrar que Harper & Neyer no teme mostrarse tal y como es incluso en los escaparates más grandes del mundo.