Renovar el hogar con los suelos vinílicos de Bona

No todo el mundo sabe que los suelos Vinílicos, PVC, LVT o caucho entre otros se pueden renovar incluso personalizar sin sustituirlos.

En el diseño de interiores, el tipo de suelo es un elemento fundamental para crear un buen diseño. Actualmente, existen varios tipos de suelo, cada uno, con sus respectivos materiales y características. Entre ellos, una de las alternativas más destacadas y de mayor tendencia son los suelos vinílicos.

Este tipo de suelos destaca por sus bajos costes y su capacidad de adaptarse a todo tipo de superficies. Sin embargo, lo que la gente no sabe es que estos suelos, entre otros de soporte elástico, como suelos de pvc, o de goma o los llamados más comúnmente como suelos resilientes, pueden ser restaurados sin la necesidad de cambiarlos cuando estos estén deteriorados.

La marca Bona ofrece una solución profesional para renovar estos suelos y devolverles la vida. Con un siglo de experiencia en el cuidado de los suelos de madera, esta multinacional sueca ha aplicado estos mismos conocimientos a la renovación de superficies elásticas como el linóleo, el PVC, el caucho y el LVT. Las posibilidades de transformación son casi infinitas desde una renovación de la capa superior del suelo hasta cambiarlo completamente de color para darle un toque más personal.

¿Cuáles son sus principales dificultades que se encuentran al reemplazar un suelo resiliente? Son muchos los inconvenientes que tiene un suelo a la hora de sustituirlo: Si se habla de un suelo comercial el tiempo de inactividad en el negocio se convierte en una perdida considerable de ingresos, además de la pérdida de clientes del tiempo inactivo. Si se refiere a temas económicos es mucho más rentable económicamente restaurar un suelo que poner uno nuevo. Los suelos nuevos, el aumento del coste de la mano de obra y la instalación son un esfuerzo costoso, y muchos propietarios no se deciden a cambiar el suelo por esta razón. Encontrar una alternativa efectiva para ahorrar dinero en tiempo, mano de obra y materiales es una solución responsable.

Los beneficios de renovar un suelo elástico o resiliente La durabilidad: Un suelo tiene fecha de caducidad, los suelos comerciales exigen un alto grado de durabilidad por el intenso tránsito de personas al que se ven sometidos, por los líquidos derramados accidentalmente y productos empleados en su limpieza, o por el transporte de equipamiento pesado sobre ruedas. Al renovarlos con el sistema de productos para la renovación de suelos resilientes Bona el suelo adquiere una capa superior con mayor durabilidad proporcionada por el barniz aplicado, que los suelos que salen de fábrica, lo que le hace más resistente y duradero.

La sostenibilidad: A pesar del mayor esfuerzo realizado en el reciclaje de los materiales, al sustituir un suelo la mayor parte del material no biodegradable terminará en los vertederos. Con las nuevas normativas gubernamentales para reducir la huella de carbono junto con el compromiso individual de las organizaciones con los objetivos de RSC, una de las principales prioridades individuales y colectivas es la de contribuir a reducir el impacto medioambiental. Está demostrado que la renovación de un suelo contribuye a alcanzar los objetivos medioambientales, reduciendo las emisiones de CO₂ y su coste energético hasta en un 90 %.

La salud: Con una limpieza frecuente se consiguen suelos brillantes que huelen a fresco. Sin embargo, eso no significa que los suelos estén libres de suciedad y bacterias, que se multiplican en el interior de los arañazos, juntas, grietas, ranuras y surcos de los suelos. La Solución para Suelos Resilientes Bona crea una superficie de suelo monolítica que eliminará las áreas donde pueden esconderse bacterias y suciedad, y proporcionando protección a largo plazo en este tipo de suelos.

El diseño: Además de las ventajas funcionales al renovar un suelo resiliente y duradero que soporta el tránsito intenso y es adecuado al deslizamiento, el diseño es otro de los puntos importantes a considerar. La posibilidad que la marca Bona le ofrece de personalizar el suelo con su extensa gama de colores disponibles en su porfolio de pinturas, harán que los suelos de sus instalaciones luzcan impecables.

Resumiendo, los pros y contras de la renovación de los suelos resiliente versus la instalación de uno nuevo, queda bien claro en este artículo. La renovación de este tipo de superficies es mucho más sostenible y económica, que la instalación de un nuevo suelo, y el resultado en ambas situaciones son suelos de apariencia totalmente nuevos.