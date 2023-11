Fisioterapia para el alivio del dolor sin opiáceos, de la mano de Biowave Spain

En la actualidad, una de las razones más frecuentes por las cuales se multiplican las consultas de atención médica es por el dolor agudo. Esta es una señal de alerta del sistema nerviosa indicando de que algo no está funcionando bien.

Esta sensación incómoda es una respuesta fisiológica habitual del organismo frente a una agresión física, química o traumática. Si bien sus efectos suelen permanecer por pocas horas o semanas, es real que pueden desencadenar otros síntomas físicos como náuseas o emocionales como depresión e ira.

En tal sentido, Biowave Spain es una empresa dedicada a la distribución de artículos médicos que se une a la fisioterapia para ofrecer tratamientos exitosos del dolor agudo y crónico en pacientes mediante una tecnología de vanguardia y no opioide.

Tratamiento del dolor agudo con tecnología inteligente El dolor agudo es una experiencia sensorial repentina e intensa que comienza inmediatamente y que, en general, puede atribuirse a una causa reconocible como una enfermedad, lesión o inflamación.

Esta aflicción que depende del tiempo de curación normal del tejido en general no suele durar más de seis meses –a diferencia del dolor crónico que excede a ese plazo – y, una vez que se tratan o eliminan las causas subyacentes (quemaduras, cortes, trabajo dental, partos, cirugía y dolor posoperatorio) que motivan su aparición, tiende a remitir en un corto periodo.

Dentro de este contexto, Biowave Spain es una firma especializada en la tecnología de la salud que brinda al ámbito de la fisioterapia una valiosa herramienta complementaria que, a partir de aliviar eficazmente las dolencias en los pacientes, los estimula a participar de los diferentes ejercicios y rutinas terapéuticas.

Se trata de una tecnología inteligente de bloqueo del dolor en el nervio que, gracias a la neuromodulación, permite a las personas trabajar en disfunciones y desequilibrios musculares que pueden haber sido la causa primaria del síntoma. Esta solución patentada y aprobada por la FDA tiene otra particularidad fundamental que es la de ser una alternativa segura a la adicción de los opioides y analgésicos.

¿Qué ofrece la gama de aparatos Biowave? La gama de aparatos contra el dolor de venta libre que distribuye Biowave Spain (BiowaveGO, BiowaveHOME y BiowavePRO), están indicados para tratar dolores de rodillas, hombros, cuello, lumbares, casos de epicondilitis y tendinitis.

El BiowaveGo, según algunas evidencias clínicas, permite reducir significativamente los dolores agudos o crónicos en más del 85% de las personas que lo usan y con solo 30 minutos de tratamientos. Este dispositivo de neuroestimulación utiliza señales y electrodos de alta frecuencia para enviar campos eléctricos y señales de polarización mediante la piel hacia el tejido profundo, lo que bloquea las señales del dolor en la fuente.

El BiowaveHOME, por tanto, es la opción más poderosa de la marca con 1014 microagujas que penetran en la superficie de la epidermis e intervienen directamente en las fibras afectadas por el dolor. BiowavePRO, por su parte, exhibe funcionalidades similares al Go.

Los productos de Biowave Spain, en definitiva, son un excelente aliado para la fisioterapia y una garantía de alivio del dolor sin recurrir a opiáceos.