Mentorías de neocodificación para mejorar el rendimiento, con Cathaysa Melián.

La neocodificación es un concepto que en los últimos tiempos ha cobrado una especial notoriedad en el ámbito del coaching estratégico, debido a que es una herramienta capaz de elevar el nivel de consciencia de la operatividad mental de una persona y de preparar su cerebro, de una forma consciente, mediante un pensamiento proactivo que potencia las acciones positivas de crecimiento profesional.

Este mecanismo, en medio de contextos laborales o sociales complejos, constituye un instrumento capaz de generar actitudes emprendedoras que desafían a los escenarios inciertos y establecen modos de proceder seguros y sólidos en cualquier área de interés.

En este marco, Cathaysa Melián destaca como una experta en neocodificación de enfoque estratégico para directivos ejecutivos de máximo nivel y deportistas de alto rendimiento.

¿Por qué es importante la neocodificación estratégica? Cathaysa Melián es una especialista de Las Palmas de Gran Canaria que ofrece servicios de coaching estratégico para directivos y deportistas de alto rendimiento, además de una asesoría cualificada en los conflictos interpersonales que afectan a los socios de empresas familiares.

Esta profesional desarrolla una serie de mentorías orientadas a la neocodificación, en las que procura ayudar a estos actores a diagnosticar, comprender y generar tácticas mentales neocodificadas que desafían a los "saboteadores inconscientes", con la finalidad no solo de alcanzar mejores objetivos, resultados y metas, sino también de producir avances profesionales firmes y tangibles en sus negocios.

Dentro de este contexto, la perspectiva estratégica juega un papel fundamental para la reconocida profesional, porque permite configurar el escenario correcto, en tiempo real y con la suficiente anticipación de la operatividad mental al resultado de la acción.

Según Cathaysa Melián, el primer paso para lograr el éxito en cualquier área depende de la capacidad personal de comprender e identificar aquellas operaciones mentales que conducen a la solución de problemas. Para ello, es imprescindible que las personas que se adhieren a estos procesos estén totalmente comprometidas con la decisión de mejora, dado que no hay pócimas milagrosas procedentes del lejano oriente. Todo avance, según Cathaysa Melián, parte de una decisión de compromiso, coraje, autenticidad, honestidad y compasión con el área de mejora elegida. A su vez, resulta crucial concebir el objetivo con un valor de progreso y no como una instancia asociada al estrés o frustración. En este sentido, la experta en coaching estratégico, y certificada también por la ICF, propone un enfoque estratégico orientado al desarrollo de la operatividad mental de sus clientes de alto nivel, con el propósito de corregir errores en los aspectos de interés y fijar metas medibles, relevantes y alcanzables en un plazo determinado de tiempo (metodología SMART).

Los directivos y deportistas de máximo rendimiento, gracias a la neocodificación, pueden abandonar la dispersión, reducir errores, ahorrar tiempo, desarrollar la intuición e incrementar su productividad hasta el punto de convertirse en auténticos referentes de sus sectores.

Mentorías de neocodificación Cathaysa Melián ha ayudado a muchas personas a neocodificarse a través de su programa de mentoring destinado a directivos, deportistas de alto rendimiento, empresas y emprendedores.

Su oferta formativa incluye Mentorías Privadas Invictus para CEO, ejecutivos y profesionales del deporte; Mentorías de Neocodificación Directiva para organizaciones; Máster en Neoemprendimiento Grupal, para quienes buscan realizar emprendimientos en el mundo offline, y Máster en Neocodificación Deportiva Grupal, para deportistas que buscan diagnosticar y programar la operatividad mental.

La tarea de Cathaysa Melián ofrece a sus clientes la clave para que abandonen la dispersión y ajusten sus procesos mentales para seguir un camino de crecimiento personal y profesional.