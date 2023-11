Antonio Revelles Moreno acompaña a sus lectores en su camino a encontrar su máximo potencial en su libro, ‘El éxito está en ti’

CÍRCULO ROJO.- ‘El éxito está en ti’ va dirigido a toda aquella persona que quiera organizar su vida y obtener una vida equilibrada tanto económicamente, física y mentalmente. “Gracias a este cambio de vida aflorará en el lector un sentimiento de superación y autorrealización”, explica Antonio Revelles Moreno, quien se ha inspirado en su propia experiencia para crear este libro.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “con unos de los mayores retos a realizar en su vida, que es organizarla, y al final del camino encontrará la felicidad, ya que una vida sin objetivos, metas y disciplina es una vida a medias. Al comprender este punto y llevar a acción un conjunto de objetivos y metas se dará cuenta del rumbo que ha de llevar su vida. Sobre todo que el lector vea y comprenda que todo lo que quiere y ha soñado ser, es posible. Ya que cualquier cosa que nos propongamos se puede cumplir a través de esfuerzo y disciplina. No hay metas imposibles, solo que nuestra concepción de estas a veces es muy limitante. Lo llevo a la acción con este plan de 27 días y le hago ver que todo lo que desee lo puede cumplir y materializar. Este libro es la primera piedra para construir una nueva vida, por ello la necesidad de cumplir el plan y abrir los ojos al lector a una nueva realidad”.

Sinopsis "Muchas veces nos proponemos objetivos y metas a llevar a cabo. Pero, en la mayoría de ocasiones, al pasar unos días, las hemos dejado de lado. No te sientas culpable, es algo normal, ya que cumplir un propósito parece algo fácil, pero la verdad es que es algo complejo. Se necesita de esfuerzo y disciplina. Además, sin tener unas directrices que llevar, la dificultad se multiplica. ¿Has imaginado tu vida siendo la persona que siempre has deseado ser? La vida sin disciplina es una vida a medias. Se necesita de esta para completarnos, llevar la vida que de verdad deseamos llevar y convertirnos en personas exitosas. Por ello, en este libro se describe un método basado en la disciplina, el hábito y la recompensa; un plan de 27 días con el que os garantizo que, si lo completas en su totalidad, al acabar este, serás una persona nueva. La palabra imposible se borrará de tu vocabulario. Todo lo que te propongas estará en la palma de tu mano y se materializará. Que no sea un sueño. El éxito está en ti."

Autor Este autor, nacido en Pozo Alcón, un pueblo situado en la Sierra de Cazorla, en 1989, también autor de 51 frases y la felicidad, ha dirigido todos y cada uno de sus esfuerzos en el potencial humano. Con sus conocimientos, hará ver la vida de otro color, despertando en el interior otra forma de ver la existencia, deseos y objetivos, lo que permitirá alcanzar todo lo que se desee.