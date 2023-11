Worldline desarrolla los primeros prototipos para la incorporación de Bizum como forma de pago en el comercio presencial

Worldline [Euronext: WLN], líder mundial en servicios de pago fue pionera en incorporar Bizum a su plataforma de pagos para las ventas online, y actualmente trabaja para que próximamente se incorpore como medio de pago en las compras presenciales, dentro de su plataforma omnicanal Desarrollado en España para pagos entre particulares, Bizum es hoy una de las opciones de pago que está experimentando mayor crecimiento, especialmente entre el público más joven, y destaca por su inmediatez y facilidad de uso.

Según Worldine, Bizum tendrá un protagonismo claro en sectores como la alimentación, la restauración y la comida a domicilio, donde la omnicanalidad es una gran baza.

En 2021, en plena Pandemia, Worldline incorporó Bizum a su Plataforma de Medios de Pago para las transacciones online, y próximamente estará disponible en las compras presenciales como solución omnicanal que permite realizar el pago en cualquier fase del proceso (entrega o recogida) o canal. "La incorporación de Bizum entra en la lógica del mercado -comenta Ladislao López, Head of Grocery Retail en Worldline Iberia. Es un medio de pago ampliamente popular, y es comúnmente utilizado en el sector de retail, especialmente en la industria de la restauración y en servicios de comida a domicilio. Su versatilidad permite que sea utilizado de manera omnicanal, ya que en la actualidad el proceso de compra y pago suelen ser híbridos. Una transacción puede comenzar online y concluir en una tienda física, o viceversa. El objetivo principal es simplificar el proceso de pago, siempre manteniendo un alto nivel de seguridad en todas las transacciones".

Por otro lado, los talonarios para el pago en restauración, los cuales ya se han vuelto obsoletos, reemplazados por tarjetas ad hoc, incluso por tarjetas bancarias de pago y débito y Bizum, lo que facilita y simplifica el proceso de pago para los usuarios. Estas formas de pago son idóneas para la restauración, ya que suelen implicar operaciones de bajo importe en general, agilizando así las transacciones en este ámbito. "La incorporación de tarjetas, específicas para restauración, en estas plataformas, simplifica la gestión y el control por parte de las empresas. Esto se logra mediante la definición de días de uso o límites de gasto diarios, lo que elimina la posibilidad de un uso irregular, como ocurría con los talonarios. Además, dentro de ciertos rangos establecidos, los usuarios tienen la opción de deducir estos gastos como ‘dietas’, y los beneficiarios no están obligados a tributar por dichos ingresos", explica López.

Este es un mercado que genera millones de transacciones al año, y que, gradualmente, está adoptando los métodos de pago más avanzados, como las wallets de diferentes plataformas y las ofrecidas por gigantes como Google y Apple. Además, estas soluciones facilitan la distribución de los gastos diarios permitidos en pagos muy fraccionados, una capacidad que antes no estaba disponible con los talonarios.

Realizar el pago de la manera preferida, a través de cualquier canal

La incorporación de Bizum para pagos presenciales en la plataforma propia de Worldline refuerza su compromiso de brindar a sus clientes una amplia variedad de opciones de pago sin complicaciones. Esta solución integrada de extremo a extremo abarca dispositivos, terminales, plataformas, pasarelas de pago, software, hosts y otros componentes. Todo ello se encuentra en un entorno de máxima seguridad, diseñado para prevenir el fraude y garantizar la aprobación de las transacciones por parte del emisor.

Omnicanalidad en el fast food

Uno de los sectores claves del despegue de Bizum en pagos presenciales es el de la restauración, fast food y comida a domicilio. "Es muy frecuente que la gente encargue su pedido por teléfono o a través de una app y lo deje pagado. Es el método más cómodo para las empresas, ya que la persona que realiza la entrega no necesita manejar efectivo o llevar un terminal. Estos pagos, al no ser elevados, es donde la incorporación de Bizum será muy relevante", señala López.

El objetivo es poder atender al cliente en cualquier escenario, ya sea en el restaurante, desde el coche o en el propio domicilio, tanto si la entrega se realiza por el vendedor como a través de un tercero. "Todos estos ecosistemas deben coexistir, especialmente en un momento en el que, debido a la reducción de las tasas de intercambio de los bancos, los comercios admiten cualquier tipo de transacción, indiferente del importe, a través de tarjetas u otros medios sin efectivo", añade López.