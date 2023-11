Fenaer solicita la inclusión de los pacientes respiratorios como grupo de riesgo en los planes de vacunación contra el herpes zóster

Diversos estudios han demostrado que padecer enfermedades como la EPOC y el asma aumentan las posibilidades de contraer este virus y de sufrir episodios más graves.

La Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias, Fenaer, se ha dirigido por carta al ministro de Sanidad en funciones y a los consejeros del ramo de las 17 comunidades y las 2 ciudades autónomas para solicitarles que valoren la inclusión de los pacientes respiratorios crónicos como grupo de riesgo en las recomendaciones y planes de vacunación contra el virus del herpes zóster (HZ).

El HZ tiene su origen en una infección vírica causada por el virus varicela-zóster. Provoca erupciones en varias partes del cuerpo que pueden ser muy dolorosas, un dolor que puede persistir aun cuando las ampollas han desaparecido.

Pese a no ser una enfermedad respiratoria, diversos estudios han demostrado que padecer enfermedades neumológicas como la EPOC y el asma aumenta de forma considerable las posibilidades de contraer este virus -hasta un 41 % y un 25 %, respectivamente-. Además, se ha descrito que tanto pacientes con EPOC como asmáticos tienen más riesgo de que, una vez contraído el HZ, este se muestre de forma recurrente y con episodios más graves, con complicaciones, como la neuralgia postherpética (la persistencia del dolor una vez ha desaparecido el sarpullido).

Vacunación recomendada en la Guía GOLD En los escritos dirigidos a las autoridades sanitarias de los gobiernos central y autonómicos, Fenaer argumenta que, desde 2022, la del herpes zóster es una de las vacunas recomendadas para pacientes con EPOC a partir de los 50 años en la Guía GOLD, auspiciada por el Instituto Nacional de Cardiología, Neumología y Hematología estadounidense (NHLBI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), siendo la primera vacuna contra una patología no respiratoria que se incluye entre estas recomendaciones. Esta inmunización se recomienda también en países como Estados Unidos, Alemania, Suiza, Italia y Canadá.

En España, el documento de consenso sobre vacunación frente al herpes zóster de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (SEMPSPGS) recomienda la vacunación frente a esta infección en pacientes a partir de 18 años con asma o EPOC, entre otras patologías crónicas. Sin embargo, en las recomendaciones de vacunación acordadas por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no se incluye a los pacientes con estas patologías respiratorias crónicas como grupo de riesgo para el herpes zóster, a pesar de que en España son alrededor de 6 millones las personas afectadas por dichas enfermedades.

Sobre Fenaer La Federación Española de Asociaciones de Pacientes Alérgicos y con Enfermedades Respiratorias, Fenaer, es una entidad sin ánimo de lucro que busca mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por este tipo de patologías. Formada por una veintena de asociaciones de pacientes de patologías como asma, EPOC, déficit de Alfa-1, hipertensión pulmonar, discinesia ciliar pulmonar, fibrosis pulmonar idiopática, neumonía o alergias, representa la voz de los pacientes y promueve todo tipo de actividades divulgativas, formativas y de concienciación.