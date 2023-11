Ventajas de promocionarse con creadores de contenido más pequeños, por Brandarmies

Los creadores de contenido que cuentan con un número de seguidores en redes sociales desde los 1.000 hasta los 50.000 se llaman nano y microinfluencers.

En particular, estas cuentas se caracterizan por tener una presencia online altamente enfocada y comprometida con un determinado sector del público. Si bien el alcance, en comparación con macroinfluencers con más de 100.000 seguidores, es menor, la cercanía con su audiencia es mayor, lo que supone varias ventajas fundamentalmente para los negocios más pequeños.

Los especialistas de plataforma de marketing Brandarmies sostienen que estas cuentas suelen tener una relación más estrecha y auténtica con su público; por lo tanto, aportan credibilidad, mejores tasas de interacción y potencian una estrategia de marketing digital de una marca.

Comunicar en redes sociales a través de microinfluencers y sus principales ventajas Por lo general, estas cuentas disponen de una audiencia específica, segmentada y centrada en un nicho particular. Por ejemplo, existen pequeños creadores de contenido sobre comida (foodies), viajes, tecnología, fitness y moda, entre otras posibilidades. Al colaborar con ellos, una marca puede llegar a un público altamente segmentado, por lo que los mensajes resultan más relevantes y efectivos.

Además, los microinfluencers suelen desarrollar una conexión cercana y auténtica con su público. Por lo tanto, el contenido que comparten produce una mayor tasa de interacción con el contenido. Para una marca, esto supone la posibilidad de aumentar su visibilidad y su alcance, de manera efectiva, con un presupuesto reducido, mientras se genera nuevo contenido en redes sociales que podrá ser compartido en web, blog y el propio perfil de la marca.

Cabe destacar que algunos microinfluencers tienen una base de seguidores localizada en áreas geográficas específicas. Esto puede resultar beneficioso para quienes buscan promocionar productos o servicios en mercados locales.

Por otro lado, estas cuentas suelen trabajar con recompensas como productos o servicios gratuitos, un coste sustancialmente más asequible que las tarifas de los macroinfluencers y celebridades. De este modo, una empresa puede tener una gran presencia en redes sociales incluso con un presupuesto limitado.

Al trabajar con este tipo de cuentas en redes sociales, una empresa pueden encontrar una oportunidad de establecer una relación duradera con uno o varios creadores de contenido. La marca también puede beneficiarse del crecimiento de audiencia y de la lealtad de los seguidores de los microinfluencers con los que colabora.

