Repara tu Deuda Abogados cancela 266.010€ en Rubí (Barcelona) con la Ley de Segunda Oportunidad

El concursado tuvo un accidente y se rompió la pierna. Permaneció mucho tiempo sin poder trabajar y en rehabilitación Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la tramitación de la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado una nueva cancelación de deuda en Rubí (Barcelona). Mediante la gestión de Repara tu Deuda Abogados, el Juzgado de lo Mercantil nº05 de Barcelona (Cataluña) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre con una deuda de 266.010 euros a la que no podía hacer frente. VER SENTENCIA

Como explican los abogados de Repara tu Deuda, su caso es el siguiente: "tuvo un accidente y se rompió la pierna. Permaneció mucho tiempo sin poder trabajar y en rehabilitación. Durante todo ese periodo generaba cada vez más deuda ya que no tenía suficientes fondos para vivir. Finalmente tuvo que acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad".

Según afirman desde Repara tu Deuda, "España aprobó esta legislación en el año 2015. Se trata de una herramienta que tiene su origen en Estados Unidos, país en el que lleva vigente más de 100 años. A ella se han acogido figuras tan relevantes como Walt Disney o Steve Jobs, quienes se vieron obligados a acogerse a ella para empezar de nuevo sin deudas. Su espíritu es ofrecer una segunda oportunidad a todo tipo de personas, cualesquiera que sean sus circunstancias, para que puedan reactivarse en la economía y eliminar también el estigma que sufren quienes han vivido reveses económicos".

Repara tu Deuda Abogados inició su actividad en septiembre del año 2015. Desde su aprobación, ha podido rebasar la cifra de 170 millones de euros de deuda exonerada a personas de todas las comunidades autónomas de España. La previsión es que esta cantidad continúe incrementándose en las próximas fechas como consecuencia del elevado número de particulares y autónomos cuyos expedientes ya están en marcha.

El despacho de abogados cuenta con más de 20.000 clientes que han confiado en ellos para conseguir la cancelación de sus deudas a través de esta ley. Y es que, cuando alcance su objetivo, podrán acceder si quieren a financiación, registrar posibles futuros bienes a su nombre, salir de los listados de morosidad (como ASNEF) y dejar de recibir las llamadas de bancos y entidades financieras que tanta angustia les provoca.

Esta legislación permite que tanto particulares como autónomos puedan quedar exonerados de sus deudas si cumplen una serie de requisitos previos. En concreto, basta con que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que actúe durante el proceso de buena fe, sin ocultar bienes ni ingresos, y que el importe debido no supere los 5 millones de euros.

A las personas que no cumplen los requisitos para acogerse al mecanismo de segunda oportunidad, Repara tu Deuda Abogados les ofrece de forma alternativa la posible cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas. El gabinete jurídico analiza los contratos firmados con bancos y entidades financieras para comprobar si existe algún tipo de cláusula abusiva y reclamar así a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.