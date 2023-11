​Otoño en Tramacastilla de Tena

Despierta la mañana en tramacastilla de Tena. Como todos los días, rutinariamente se frota los ojos, se estirar, bosteza, se lava la cara y se sienta a la mesa para desayunar. Mientras las nostálgicas hojas hoy lloran, los árboles lagrimean y las rocas sollozan, el vientre del bosque se llena de plañideros ríos debido a la corrosiva brocha del otoño. Como todos los años, éste se divierte haciéndoles sonrojar… Pero no os preocupéis, todo acabará. Desde su atalaya, el cíclope Piedrafita, con su único ojo que todo lo ve y comprende, contempla el declinar del verdor a sus pies extendido. Pero todo acabará. Según se mire, todo es hermoso y trágico a la vez: ni lo trágico es eterno, ni lo hermoso es para siempre.

Pronto, muy pronto lo que la primavera y el verano bendijeron con su aceite de vida, el otoño y el invierno lo asesinarán. El bosque se poblará de esqueléticos zombis ambulantes. Y las flores y los insectos recogerán sus bártulos y se irán con su música a otra parte. El frío, la nieve y el hielo congelarán la sonrisa de los árboles. Pero todo acabará. Aunque, mientras esto no ocurre, Cupido se divierte hoy traspasando con sus flechas solares el trasparente follaje del bosque del Betato, dejando nuestro ánimo enamorado. No obstante, todo eternamente acabará, para volver siempre a empezar una y otra vez, sin un final.