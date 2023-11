El poder de la ambición

Escribió Charles de Montesquieu: “Un hombre no es desgraciado porque tenga ambición, sino porque sea devorado por ella”. Sí, efectivamente, todos los hombres somos, en el fondo, ambiciosos; naturalmente se trata de una ambición comedida pero que nos estimula y nos sirve de motor en el desarrollo de nuestra vida, en nuestras aspiraciones sociales o profesionales. Permitir que esa ambición se desnaturalice y se transforme en un deseo ardiente de conseguir poder, riquezas, dignidades o fama es, como se dice vulgarmente, naufragar en mitad del océano; es perder de vista cualquier referente útil.



Existe, pues, una noble y laudatoria ambición en la vida, aunque hay que reconocer que la evolución de esta palabra ha ido degenerando en un sentido peyorativo y hoy en día casi hay que hablar de avarienta ambición, en un afán desmedido y arrollador, y es aquí donde se pierde la grandeza y la elevación del ánimo, es decir, la magnanimidad.

Pero la buena ambición, la magnánima ambición está orientada al servicio de los demás. Los dones que se nos han concedido de modo peculiar a cada uno y que a algunos puede hacerlos destacar sobre los demás, no lo han sido para uso exclusivo y particular sino para, con ellos, hacer participar a otros de los bienes materiales, intelectuales o religiosos que generosamente hemos recibido, y estos otros, a su vez actuar con ese mismo desprendimiento. Decía Bossuet: “La grandeza que viene de arriba, lejos de debilitar la bondad, solo está para ayudarla a comunicarse más, como una fuente pública que se construye para repartir el agua”.