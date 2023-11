¡Hasta el referéndum y más alláááá!

En las ocasiones en las que he tenido oportunidad de escuchar a algún jurista valorar cualquier ley, siempre he oído que los preámbulos de las mismas no tienen efectos jurídicos. No lo discutiré, porque es verdad, y la verdad no se discute ni puede ser objeto de controversia, de cambios de opinión o de criterio, al contrario que la mentira.

Lo cierto es que, a mi parecer, los prolegómenos del articulado de una ley, no obstante, dan la medida de la catadura moral de quien la impulsa, en cuanto que son un ejercicio de lógica (racional o irracional: un imprescindible medio de justificación de la necesidad de la misma), que siempre aparenta ser benéfico; eso sí, bien para unos pocos, o, si se trata de una buena ley, para el conjunto de la ciudadanía. La reciente propuesta de ley de amnistía presentada para su registro en el Congreso de los Diputados, como no podía ser menos, comienza con una exposición de motivos que son, cuando menos, opinables; luego, no deben de ser verdaderos.

Por ejemplo, se dice en la mencionada exposición lo siguiente: “Esta facultad legislativa se configura en el ordenamiento como un medio adecuado para abordar circunstancias políticas excepcionales que, en el seno de un Estado de derecho, persigue la consecución de un interés general, como puede ser la necesidad de superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados, en la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social, así como de una integración de las diversas sensibilidades políticas”. Lo cierto es que, seguramente, se deba a mi ignorancia, pero no sé en qué ordenamiento (desde luego no en el jurídico) postconstitucional se contempla esto. Será que hay pruebas empíricas de que la convivencia en una democracia mejora cuando alguien está exonerado de cumplir la ley por tener distinta sensibilidad política.

Por otra parte, tenía entendido que la amnistía pretendía inaplicar una norma injusta -precisamente por no haber sido dictada en un Estado democrático y de derecho-, para dar paso a una nueva legislación justa; pero, según se colige de lo presentado, la amnistía es la forma de pasar de un Estado democrático de derecho a otro supuestamente análogo, pero discordante. Por tanto, o el primero era de derecho no democrático o, en su defecto, el que se pretende alcanzar es formalmente democrático, pero injusto o basado en la sinrazón. Si no, ¿cómo puede comprenderse que la pretendida amnesia respecto a una serie de delitos cometidos contra toda la sociedad, contra las reglas que nos hemos dado entre todos democráticamente, pueda ser de interés general? Será de interés particular, ¿no?; del interés de los beneficiados: de los que anuncian que volverán a quebrantar la ley y de los que se presagia que volverán a faltar a su palabra, haciendo de la necesidad vileza.

También se dice en la propuesta que “es, por tanto, una institución que articula una decisión política mediante una ley aprobada por el Parlamento como expresión del papel otorgado por la Constitución a las Cortes Generales, que se erigen como el órgano encargado de representar a la soberanía popular en los poderes constituidos y configurar libremente la voluntad general a través del ejercicio de la potestad legislativa por los cauces preestablecidos”. Y vaya si pretenden las Cortes erigirse como representantes de la soberanía, nada menos que de la popular- inédita en nuestra Constitución-, pero no de la nacional, la constitucional. Más que erigirse, parece que lo que pretenden es alzarse contra ella. Tal vez sea porque la Constitución no indica nada, naturalmente, sobre el deber de que el pueblo esté unido y sea indisoluble; en cambio, si reza que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado” (art. 1.2.) y que “la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española” (art. 2). En todo caso, ¿cómo puede el actual Congreso de los Diputados “configurar libremente la voluntad general” a través de este ejercicio de la potestad legislativa, si dicha voluntad se ha manifestado recientemente en unas elecciones generales, en cuya campaña electoral quienes redactan ahora esta proposición no mencionaron por escrito su intención de amnistiar y, es más, negaron su constitucionalidad verbalmente de forma reiterada y vehemente?



Nada es imposible, todo es concordia y fantasía en Moncloa Enterteinments, que ya anuncia su próximo éxito convivencial, PSOE Story, una comedia de dibujos animados en sus escaños. ¡No te la pierdas! ¡Hasta el referéndum y más alláááá!