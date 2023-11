ERC, Junts, EH Bildu, el BNG, el lehendakari Urkullu y el presidente de la Generalitat no asistieron a la jura de la Constitución por parte de la Princesa de Asturias. Tampoco los representantes de Podemos.



Si es grave que partidos con representación parlamentaria, funciones de Gobierno y sostenidos con cargo al erario público, aprovechen el acto del día 31 de octubre para alardear de su rechazo a la Monarquía, lo es más, si cabe, porque quien aspira a revalidar su mandato como Presidente del Gobierno ha decidido pactar, ha pactado, su investidura con ellos.

Pedro Sánchez será presidente del Gobierno, si no se frustra antes el acuerdo, con el deseado y buscado apoyo de fuerzas políticas que quieren el fin de la Monarquía. Mientras tanto, el PSOE guarda un respetuoso silencio que solo podría romperse en el Comité Federal si alguna voz libre se dispusiera a llamar la atención sobre este asunto, aunque para ello parece que no hay tiempo.