Un juez perdona 96.000 € a una pareja toledana que quería reformar su vivienda y fue engañada

Un juez ha desestimado una deuda de 96.000 euros de una pareja de Toledo que pidió múltiples préstamos con condiciones engañosas y poco claras de las que no fueron correctamente informados. Estas generaron una deuda que no pudieron asumir debido a los intereses, como informa la firma jurídica Quita Deudas.

Según esta firma, la pareja, que cuenta con tres hijos, contaba con ambos miembros con empleo estable, por lo que al menos al principio pudieron hacer frente al pago de las cuotas crecientes, aunque con dificultades. Fue cuando la mujer fue despedida por un recorte de plantilla, que empezaron a no poder hacer frente a su deuda, que comenzó a dispararse por los intereses. Esto provocó que estuvieran inscritos en ficheros de morosos y sufrir embargos en la nómina del hombre, llevando la familia a una situación extrema que se alargó durante 5 años en total. Para solucionar su situación, se pusieron en manos de un despacho de abogados, pero este no les ofreció el servicio especializado necesario y durante más de 17 meses no obtuvieron resultados. Finalmente, con la intervención de la firma jurídica Quita Deudas, la pareja ha podido "cancelar su deuda tras recibir el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho de su caso en solo 7 meses", apuntan desde la firma.

Abogados especialistas en cancelación de deudas Quita Deudas Abogados son una firma jurídica activa desde 2017, que se ha expandido por todo el territorio nacional creciendo incansablemente desde su fundación, aplicando de manera especializada la Ley de la Segunda Oportunidad, así como la reclamación de cláusulas abusivas y los concursos de acreedores para empresas, microempresas y autónomos.

Esta firma jurídica ha prestado servicio a más de 30.000 personas hasta la actualidad, desde trabajadores, empresarios, autónomos o pensionistas, además de empresas, repartidos por todas las comunidades autónomas del territorio nacional, pero debido a que se reciben cada vez más consultas, tanto telefónicas como presenciales, se prevé que esta cifra aumente próximamente.

Una Ley al alcance de todos Dado que toda persona tiene derecho a acogerse a la Ley de la Segunda Oportunidad, u otros mecanismos legales similares para cancelar deudas para empresas, y debido al amplio abanico de casos que tratan, la firma jurídica Quita Deudas se adapta a la situación de cada persona, ofreciendo diferentes modalidades de pago así como descuentos y facilidades únicas. "Muchas personas dudan de que esta Ley les pueda ayudar, a menudo porque piensan que es muy compleja. Pero en manos de profesionales especializados se trata de un procedimiento ágil y seguro que puede cambiar la vida de las personas" afirman desde la firma.

Además, para asegurarse de que sus clientes dejan atrás todos sus problemas financieros, la firma también ofrece la opción de reclamar cláusulas abusivas de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas, logrando recuperar y además que se indemnice a sus clientes desde Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.