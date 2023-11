Asesoría jurídica en temas bancarios y financieros con los especialistas de Giménez-Salinas

La firma Giménez-Salinas cuenta con abogados especialistas en derecho bancario y financiero que prestan los siguientes servicios:

1.- Asesoramiento en operaciones de financiación.

Este equipo de abogados es fundamental en la estructuración de soluciones financieras a medida. Con una visión global y un profundo conocimiento, los abogados asesoran en una amplia gama de transacciones financieras, incluyendo financiación corporativa, adquisiciones, financiación de proyectos, refinanciaciones y reestructuraciones de deuda, así como en la compraventa de activos. Este servicio está diseñado para empresas y entidades que buscan optimizar sus estructuras de capital, mejorar su liquidez y financiar nuevas oportunidades de crecimiento. A través de un enfoque colaborativo, trabajan estrechamente con los clientes para identificar las mejores oportunidades de financiación, evaluar riesgos y estructurar acuerdos que reflejen las necesidades comerciales y financieras específicas de cada cliente. Cuentan con un equipo de abogados con experiencia financiera internacional y visión de negocio que les permite tener una perspectiva integrada de los intereses de los clientes. Asesoran en todas las formas de financiación: financiación corporativa, financiación de adquisición, financiación de proyectos, refinanciaciones y reestructuraciones de deuda y compraventas de NPA y NPL.

2.- Asesoramiento regulatorio financiero.

El entorno regulatorio financiero está en constante evolución, lo que requiere un análisis y adaptación constante por parte de las entidades. El equipo de abogados de Giménez-Salinas ofrece un asesoramiento integral y actualizado en materia de regulación financiera. Con profundos conocimientos en la creación y autorización de entidades y sucursales, pasaporte europeo y gobierno corporativo, se aseguran de que las políticas y procedimientos de sus clientes no solo cumplan con las regulaciones actuales, sino que también estén preparados para adaptarse a los cambios futuros.

Su asesoramiento se extiende a la gestión de activos e inversión colectiva, asegurando que los procesos de supervisión y los procedimientos sancionadores se manejen con la máxima eficiencia y mínima interrupción para el negocio.

Además, asesoran en la orientación sobre sostenibilidad corporativa y taxonomía, garantizando que las empresas no solo cumplan con sus obligaciones, sino que también se posicionen como líderes en sostenibilidad.

Su experiencia les permite ofrecer asesoramiento en todos los aspectos regulatorios relevantes, entre otros: creación y autorización de entidades y sucursales, pasaporte europeo; gobierno corporativo: políticas corporativas; asesoramiento en estructura departamental y definición de funciones; procesos de solicitud de outsourcing y materias de nombramientos, remuneraciones y evaluación del desempeño; compliance y cumplimiento normativo; normas de conducta y buenas prácticas en la prestación de servicios y la comercialización de productos; gestión de activos e inversión colectiva; procedimientos de supervisión, de inspección y sancionadores de todo tipo de entidades; sostenibilidad corporativa y taxonomía y formación a consejos de administración.

La revolución Fintech y Web 3 está redefiniendo el panorama financiero y Giménez-Salinas está en la vanguardia de esta transformación. Ofrecen una amplia gama de servicios legales para entidades financieras, entidades de dinero electrónico, plataformas de crowdfunding, empresas Fintech e Insurtech y son pioneros en el asesoramiento jurídico a empresas de Web3, incluyendo criptoactivos o activos digitales y blockchain.

Su enfoque se centra en el asesoramiento para la conformidad normativa y en la obtención de las autorizaciones necesarias en un mercado en rápida evolución. Con un enfoque proactivo, ayudan a sus clientes a navegar por la complejidad de la regulación de criptoactivos y a aprovechar las oportunidades que presenta la Web3, asegurando que sus innovaciones estén alineadas con las prácticas legales vigentes y las expectativas del mercado. Concretamente, tienen experiencia en asesoramiento para el cumplimiento de MICA o MICAR, las normas técnicas de desarrollo de ESMA en relación con MICA y las guidelines de la EBA y ESMA en esta materia.

3.- Conflictos financieros.

Los conflictos bancarios y financieros son algunos de los más difíciles de resolver, principalmente por el hecho de que hay dinero de por medio. Se entiende por conflictos financieros todos aquellos que se dan sobre las distintas formas de financiación de una empresa o particular, lo que incluye tensiones de tesorería, pago de préstamos, problemas con la interpretación de cláusulas de financiación, cláusulas abusivas, ejecución de garantías, etc.

Afortunadamente, existen despachos de abogados especializados específicamente en este tipo de conflictos. Entre ellos se encuentra la firma Giménez-Salinas, quienes se especializan en derecho bancario y financiero, y son expertos en la resolución de conflictos asociados a estas áreas.

Las fuentes de financiación son, en definitiva, vitales para cualquier empresa moderna. Es por eso que cuando se da un conflicto financiero, resulta sumamente necesario el poder resolverlo lo antes posible. Esta es la razón por la que incluso algunas empresas están dispuestas a renunciar a parte de sus derechos con tal de solucionar el problema rápidamente.

El sector financiero no está exento de conflictos y litigios complejos, especialmente en el ámbito emergente de las criptomonedas. El equipo de Giménez-Salinas combina el conocimiento de abogados expertos en criptomonedas, la estrategia de abogados procesalistas y el conocimiento especializado de asesores fiscales para ofrecer un asesoramiento legal integral. Se dedican a resolver disputas de manera efectiva, minimizando el impacto en las operaciones y reputación de sus clientes. Desde investigaciones internas hasta litigios y arbitrajes complejos, ofrecen un enfoque personalizado y estrategias a medida para cada caso, asegurando que los clientes reciban la representación legal más efectiva.

¿Cómo se genera un conflicto financiero? Herramientas para la resolución de conflictos financieros Entre los conflictos financieros y bancarios más comunes se encuentran los conflictos entre una empresa y las entidades financieras, conflictos entre los socios de una empresa a causa de la financiación de la misma, conflictos entre empresas y entidades de capital de riesgo, entre otros. En todo caso, contando con la asesoría de abogados especializados y con experiencia en el área, es posible disponer de las herramientas y los mecanismos necesarios para resolver el conflicto de manera efectiva.

Giménez-Salinas es un bufete de abogados fundado en 1941, que a lo largo de su trayectoria ha ayudado y asesorado a clientes nacionales y extranjeros, especialmente en la resolución de conflictos de este tipo. Su amplia experiencia les ha permitido especializarse en todas las herramientas necesarias para resolver conflictos financieros de una manera eficaz, segura y rápida para sus clientes. Estas herramientas son, en primer lugar, el contrato, ya que el conflicto siempre parte de una relación contractual entre las partes. En segundo lugar, la negociación, considerando el hacer ciertos sacrificios en pro de una resolución rápida y con las menores consecuencias posibles. En tercer lugar, las herramientas extrajudiciales para evitar tener que llegar a un juzgado y alargar más el proceso o hacerlo más complejo. Y por último, las herramientas judiciales que contemplan una serie de soluciones y procedimientos especiales tales como el concurso de acreedores.

Sea cual sea el caso, los abogados de Giménez-Salinas están preparados para encarar cualquier etapa del proceso o encargarse de poner en marcha cualquiera de estas herramientas. Contar con este tipo de apoyo jurídico garantiza tranquilidad y transparencia.