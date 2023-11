La nueva obra de Amelia Retamero explora el pasado y la historia de España a través de las voces silenciadas

Editorial Caligrama publica la historia más profunda y el relato personal de Amelia Retamero.

Editorial Caligrama se enorgullece de presentar Me robaron la juventud: Conversaciones con mi padre, la personal y cautivadora obra de la autora Amelia Retamero. En este relato emotivo y conmovedor, Retamero construye una narrativa íntima y catártica que lleva a los lectores a un viaje al corazón de la memoria, ofreciendo una perspicaz comprensión de su padre y, al mismo tiempo, de uno de los periodos más determinantes de la España contemporánea.

La historia se desencadena el día de la muerte de su padre, cuando la narradora decide iniciar un viaje de autoconocimiento, anhelando entender a un hombre que marcó profundamente su vida. En esta búsqueda, la autora entrelaza la voz de su padre con la suya propia, revelando una historia de logros y desdichas, de recuerdos y silencios que abarcan un momento crucial en la historia de España.

Me robaron la juventud desentraña la ilusión rota de la juventud, la tragedia de los represaliados durante la Guerra Civil, el esfuerzo por reinventarse en una sociedad atrasada y caciquil, y el legado de una época donde el humor, el compañerismo y la inocencia se entrelazan en una trama emocionante que se desarrolla a lo largo de sus páginas.

Con un estilo literario sobrio y contundente, Amelia Retamero transporta a una época de la historia española que muchos han preferido olvidar, devolviendo la voz a aquellos que se vieron forzados a callar y rescatando una parte esencial del pasado. La obra funciona como una suerte de relato etnográfico que da vida a los testimonios y experiencias que, de otro modo, se habrían perdido en el tiempo. La autora, a través de Me robaron la juventud, no solo rinde homenaje a su padre y a su generación, sino que también arroja luz sobre una parte crucial de la historia de España que, aunque a menudo se ha mantenido en la penumbra, es fundamental para entender el presente y el futuro de la nación.

Me robaron la juventud: Conversaciones con mi padre es una obra que conmueve y enriquece desde la honestidad, una exploración profunda de la historia de España a través de las voces silenciadas que merecen ser escuchadas, una obra que, sin duda, tocará el corazón de los lectores e invita a reflexionar sobre las generaciones pasadas y su legado en la historia actual.

La autora Nació en Arenas del Rey, un pequeño pueblo de la provincia de Granada. Estudió Bachillerato en la capital y emigró a Barcelona, donde se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma. Después de varios años en escuelas catalanas, regresó al sur, donde ha ejercido como profesora de Secundaria. En Cádiz, se integró en varios círculos literarios que la motivaron a participar en programas de radio y televisión. Fue coordinadora general de la revista Ateneo entre los años 2003 y 2009. Es autora de la novela Vidas sin rumbo (Biblioteca Nueva, 2000) y de artículos, relatos y poemas publicados en libros y revistas, como Ateneo, Tántalo, Pléyade, Relatos de Valparaíso y Cuentos de la Corrala, entre otros. En 1999, obtuvo el Premio Nacional de Poesía «Aspirina y Salud». Hace algo más de diez años que reside en Granada, ciudad en la que combina las tertulias literarias con talleres de escritura. Me robaron la juventud es su obra más personal, a la que ha dedicado más horas y entusiasmo.

Editorial Caligrama Caligrama es un sello editorial que pertenece al Grupo Lantia, uno de los grupos editoriales más relevantes del panorama español. Desde Caligrama ayudan a los autores a editar, publicar y distribuir su obra a nivel global, en papel y en España cuentan con la mayor red de distribución a librerías del país. Su misión es potenciar y destacar el talento de nuevos autores con calidad literaria y potencial comercial con el sello Talento Caligrama en su cubierta. Cada año, celebran los Premios Caligrama, en los que las obras ganadoras en las categorías Talento y Best-Seller optan a publicar en un sello tradicional. Caligrama es un territorio universal, vasto, colorido y de espíritu libre, que tiende puentes entre la autoedición y la edición tradicional de contenidos muy diversos bajo un mismo sello que incluyen novelas, poesías, ensayos y obras experimentales.