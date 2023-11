Es importante para las empresas ciberprotegerse en la actualidad

El gran avance de las tecnologías digitales genera una extensa gama de beneficios para diversos sectores.

Pero, al mismo tiempo, el uso de estos mecanismos involucra vulnerabilidades; estas no deben obviarse, dada la magnitud de los daños que pueden causar los ataques cibernéticos.

Ante el crecimiento de las amenazas informáticas se han establecido empresas ciberseguridad dedicadas a proveer las herramientas necesarias para que las organizaciones corporativas puedan protegerse de ese tipo de ataques. Este es el caso del GRUPO LINKA, una consultoría ubicada en Madrid, que ofrece soluciones avanzadas en tecnología de la información.

Cuál es el impacto de las amenazas cibernéticas en las empresas Cuando se comenzó a advertir del peligro de las amenazas cibernéticas, el público general las percibía como algo que solo afectaba a instituciones públicas y grandes corporaciones. Sin embargo, con el aumento constante de los delitos informáticos, se ha entendido que los riesgos de seguridad informática también afectan a individuos y, especialmente, empresas de cualquier tamaño.

Por ello, es fundamental que las compañías estén al tanto de los riesgos que entrañan los ciberataques, tanto para la integridad de la organización como para el resguardo de los datos de trabajadores y clientes.

Consecuencias de los ataques informáticos Actualmente, los ataques cibernéticos involucran una extensa variedad de sofisticados métodos para violar los sistemas de las compañías, generando graves consecuencias, como robo de información confidencial, extracción de datos de identidad o bancarios, filtración de datos de carácter privado o extorsiones, entre otros. Sumado a esto, las empresas que son víctimas de estos ataques pueden sufrir otras consecuencias indirectas, como la desconfianza de los clientes y la perdida de credibilidad.

Información sobre Partner Fortinet en España En ese contexto trabajan las empresas seguridad informática, buscando reformar la seguridad mediante sistemas de alta calidad. Por ejemplo, GRUPO LINKA es Partner Fortinet en España y recomienda a las empresas comprar o alquilar el Fortinet Next Generation Firewall, el cual permitirá proteger el tráfico de la red privada frente al mundo exterior.

Esta empresa ciberseguridad ofrece demostraciones de los productos de Firewalls Fortinet FortiGate para que los clientes puedan comprobar por sí mismos el funcionamiento de los firewalls durante 30 días. De esta forma, podrán comprar Fortinet Next Generation Firewall con la seguridad de que cumple con sus expectativas.

Estos firewalls están orientados tanto para las grandes empresas como para las pymes, y proporcionan alta velocidad de inspección sobre contenidos maliciosos y seguridad perimetral. De igual modo, los profesionales del grupo están capacitados para brindar asesoría sobre las herramientas más convenientes, de acuerdo con un estudio exhaustivo de las necesidades de cada cliente. Estos servicios se pueden solicitar desde cualquier parte de España, incluidas las islas Baleares y Canarias.

En resumen, la ineludible realidad del crecimiento de los ataques informáticos ha llevado a empresas seguridad informática como el GRUPO LINKA a marcarse como parte de sus objetivos el brindar herramientas adecuadas para proteger los sistemas de todo tipo de empresas.