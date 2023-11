‘De Calatrava a Sevilla’, la obra de Carlos Sánchez Alcaide que acerca la Edad Media a la actualidad

CÍRCULO ROJO.- Un accidente ha sido el detonante que ha impulsado a Carlos Sánchez Alcaide a compartir con el mundo, ‘De Calatrava a Sevilla’, una novela histórica que muestra la complejidad de las relaciones humanas en la Edad Media.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “historia de la Edad Media, de sus gentes y guerras, amén de sus particularidades”.

Sinopsis "Esto me lo pidió la última vez que lo vi en su aposento de la torre del homenaje del castillo de Calatrava, el día que me despedí para venirme a Sevilla, en aquel viaje de ilusión de traerme a las Andreas y que tan mal me salió, porque me vine sin ellas. A las escondidas estuve cuál gazapo sin madriguera, comiendo de la caridad y el descuido, como los gatos de allí, que estaban por todas partes. No sé cuántos días fueron. Pudieron ser tantos como los dedos de una mano, o a lo mejor de las dos, porque no sabía contar. Malo hubiera sido, porque mi alma estaría dando saltos por los fuegos del infierno, porque pecando estaba, con mucha dedicación y poco arrepentimiento. Sí que ya lo dije y diré mientras viva: que el conocimiento de las letras y los números me trajeron más fama y beneficios que todos los demás saberes que estos hombres de Dios embutían en mi mollera de zagal travieso y vagabundo, que fue mi condición primera. Se pararon los caballos y don Juan me preguntó: «¿Y con la madre también?». «No señor, la madre solo el cuscús, una excelente cocina y buena conversación. Nunca le propuse nada y menos insinuó. Es una buena mujer». Aquí es momento de aclarar que el trato entre cristianos y moros nunca fue de lo mejor y se miraban de lado porque buenas amistades nunca se hacían entre ellos. Debió ser un buen mazazo entre el cuello y la cabeza, y el que fuera, no contento, también me rompió una pierna. Al bizco no le interesa que se sepa de sus cuernos y que los colocó un cristiano. Pasados los días, el que me buscó me dijo que nunca vio dar tantos besos como allí se repartieron: las mujeres no paraban, y yo llegué a llorar. Hasta él se emocionó porque le pareció advertir que los caballos también lloraban. «Lo mismo, este caballero me ha dicho que no es fácil de explicar el hecho de que sigas vivo. Al parecer, hay sobradas razones para que te hubieran ahorcado o ponerte la cabeza pinchada en una pica, a la entrada de varios sitios». El indignado que tengo me dura desde el mismo día que me dijeron que tu Andrea, tan hermosa y tan querida, le ponía cuernos a un muerto… Me sacó una buena jarra de vino de Valdepeñas, que tenían allí guardado a ocasiones especiales. Dos buenos tragos tomé, que me supieron a gloria. Se están alzando dinteles, porque queda algún antiguo, y el bueno de Nicolás es a veces distraído, y si el dintel está bajo, seguro que se la pega."

Autor CARLOS SÁNCHEZ ALCAIDE. Nació en Valdepeñas en junio de 1936. Estudió el bachiller de los siete años en el instituto Bernardo de Balbuena, del antiguo caserón de la calle del Buensuceso. Es perito industrial mecánico. Estudió tres años en Linares y terminó tras otros dos en Madrid. Trabajó en la industria: año y medio en Barcelona y otro tanto en Madrid. Al llamado de la tierra se vino a Valdepeñas. Aquí entró en la enseñanza, en el hoy instituto Gregorio Prieto, como profesor de metal, profesión que ha ejercido a lo largo de treinta y siete años. Aficionado a las gemas, obtuvo el título de gemólogo en el I.G.M. de Madrid. Era el año 1989. Las gemas y su afición le han proporcionado viajes y vivencias de excepcional interés. Así, viajó al Brasil, Amberes, Londres, Ginebra y, sobre todo, Estambul. En el bazar de las especias entabló interesante amistad con los sefarditas toledanos. Eso y su afición, desde siempre, a los castillos han dado pie a las cosas que luego ha escrito. Es este su tercer libro.