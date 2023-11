Alquiler villa en Formentera para una estancia excepcional, Can Corda

Las vacaciones familiares, con amigos o de pareja se aprovechan al máximo cuando las estancias son propiedades que cuentan con todos los servicios y comodidades esenciales para disfrutar en confort.

Por ello, la mayoría de las familias y grupos de personas alquilan casas en sus viajes turísticos para adquirir todos los beneficios de un hogar mientras exploran nuevos sitios.

La empresa Can Corda, especialista en alquiler casa Formentera, ofrece a sus clientes cinco propiedades vacacionales diferentes a elegir para que puedan disfrutar con seguridad y efectividad sus días en el Mediterráneo.

Equipadas con todas las comodidades, casas en Formentera Can Corda cuenta con 5 alojamientos en Formentera, los cuales están disponibles para empresas, particulares y grupos de personas que estén en busca de alquileres vacacionales.

Estos alojamientos están equipados con todo lo necesario para disfrutar de una estancia cómoda en esta isla del Mediterráneo, incluyendo televisores, internet, servicios de limpieza y sistemas de seguridad.

Además de esto, estos 5 alojamientos cuentan con características exclusivas que los hacen adaptables para todas las necesidades e intereses de cualquier cliente.

La “Casita”, por ejemplo, se caracteriza por un ambiente y estilo rural, ideal para los amantes del campo, mientras que “Lavanda” cuenta con un diseño más moderno y mediterráneo con muros de piedra y enlucidos de cal.

Asimismo, Can Corda tiene a “Romero”, un chalet con paredes encaladas y esencia mediterránea, “Santolina”, la cual se integra adecuadamente al ambiente de Formentera y “Piedra”, una casa de piedra exclusiva ubicada entre Las Sabinas.

¿Cuáles son las razones para disfrutar de unas vacaciones en Formentera? Formentera es reconocida por tener un ambiente tranquilo, envolvente y bohemio que capta la atención de los turistas apenas visitan la isla. Este ambiente tranquilo está presente en todos los pueblos de la isla, los cuales cuentan con estructuras llamativas, mercadillos artesanales y artistas locales. En las fechas más concurridas, se puede disfrutar de distintos eventos de música y arte en toda la isla.

Además de esto, Formentera es conocida por sus playas de arena blanca y aguas azules que rodean toda la isla. Algunas de las más famosas son la Playa de Ses Illetes y Caló d’es Mort. Asimismo, la Playa de Ses Platgetes es muy popular entre los turistas, ya que se trata de un conjunto de tres playas divididas por peñascos de roscas.

Formentera también cuenta con diversos chinguiritos y una gran variedad de estructuras y edificaciones como el Faro de la Mola, Molí Vell de la Mola y el Mirador de Formentera.

El servicio de alquiler casa Formentera de Can Corda incluye precios accesibles y promociones exclusivas para cada uno de sus alojamientos. Se pueden consultar todos los detalles y hacer la reservas a través de la web. Disfrutar de unas vacaciones en la isla nunca había sido tan fácil.