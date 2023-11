Repara tu Deuda Abogados cancela 172.738€ en Zaragoza (Aragón) con la Ley de Segunda Oportunidad

Avaló a quien era su suegro, se divorció y se le estropeó el camión con el que trabajaba Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad, ha logrado cancelar una deuda que ascendía a 172.738 euros en Zaragoza (Aragón) aplicando la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Los abogados de Repara tu Deuda explican su historia: "el deudor se encontraba en una situación inminente de insolvencia, dada la imposibilidad de hacer frente a sus obligaciones dinerarias. El préstamo principal, de más de 15.000 euros, fue solicitado por el padre de su exmujer, del que el concursado era avalista. Respecto del resto de créditos, fueron solicitados porque se le estropeó el camión con el que trabajaba y necesitaba el dinero para repararlo. Sin embargo, sus ingresos disminuyeron con la crisis económica y se divorció, por lo que sus gastos se vieron drásticamente incrementados. Poco a poco intentó pagar mediante algunos microcréditos. La situación se le volvió insostenible y tuvo que dejar de pagar los préstamos para hacer frente a las facturas". Ahora, gracias a Repara tu Deuda Abogados y a la Ley de Segunda Oportunidad, puede empezar de nuevo sin deudas, tras dictar el Juzgado de Primera Instancia nº8 de Zaragoza el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI).

Repara tu DeudaAbogadoscomenzó su labor como gabinete jurídico precisamente en septiembre de año 2015, mismo año en el que entró en vigor la ley en España. Hay que decir que, en estos momentos, ha superado ya la cifra de 170 millones de euros de deuda exonerada a personas procedentes de las diferentes comunidades autónomas.

El despacho de abogados representa en los juzgados a más de 20.000 personas que han confiado en sus servicios para empezar de nuevo desde cero. Dado que a diario se reciben numerosas consultas y visitas por parte de particulares y autónomos que están interesados en el proceso, la previsión es que esta cifra continúe incrementándose en las próximas fechas.

Repara tu Deuda cuenta con el testimonio de muchos de los exonerados que han decidido explicar su historia de sobreendeudamiento y posterior exoneración de deudas. "Sus palabras, contadas de forma sincera y autobiográfica, hacen que algunos de los que están pensando lo inicien, con la esperanza de acabar con sus deudas", afirman los abogados. "Nosotros -añaden- creemos que lo que ellos dicen es mucho más importante que lo que nosotros podamos decir, ya que son personas que han sufrido una situación de angustia y han comprobado los beneficios de haber cancelado sus deudas".

El perfil de particulares y autónomos que se acogen a la Ley de Segunda Oportunidad es, además del caso mencionado, muy variado: padres que avalaron a sus hijos para la compra de un piso, pequeños empresarios que pusieron en marcha un negocio o que realizaron inversiones con resultados negativos, personas que están en situación de desempleo o sufren complicadas circunstancias laborales, particulares que han sido víctimas de algún tipo de engaño, etc.

A las personas que no pueden acudir a la Ley de Segunda Oportunidad, el despacho también les ofrece la posibilidad de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. En este sentido, el objetivo es analizar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.