El acceso gigabit basado en la tecnología inalámbrica fija de 6 GHz de Cambium Networks llegará en breve a cientos de miles de hogares

El despliegue de la banda ancha rural es caro y no siempre fácil, requiere más infraestructura para dar servicio a clientes remotos y la plataforma ePMP de 6 GHz de Cambium Networks ofrece una combinación inigualable de rendimiento y coste, que permite ofrecer de forma rentable banda ancha gigabit a clientes que viven a kilómetros del pueblo más cercano La tecnología inalámbrica fija de 6 GHz de Cambium Network, que ofrece caudales de más de 1 Gbps en descarga y 500 Mbps en carga, llegará en breve a cientos de miles de hogares norteamericanos situados en zonas rurales con baja densidad de población. El operador Nextlink Internet, pionero en esta tecnología, ha reforzado su compromiso con la solución de banda ancha inalámbrica fija de 6 GHz ePMP.

El despliegue de la banda ancha rural es caro y no siempre fácil, requiere más infraestructura para dar servicio a clientes remotos y la plataforma ePMP de 6 GHz de Cambium Networks ofrece una combinación inigualable de rendimiento y coste, que permite ofrecer de forma rentable banda ancha gigabit a clientes que viven a kilómetros del pueblo más cercano. Según Claude Aiken, director de estrategia de Nextlink. "Esta inversión en soluciones de Cambium Networks ampliará significativamente la disponibilidad inalámbrica fija gigabit para cientos de miles de residentes rurales y suburbanos en el corazón de Estados Unidos".

ePMP 4600 Tecnología de banda ancha inalámbrica fija de 6 GHz

La ePMP 4600 es la cuarta generación de la plataforma ePMP de Cambium y es compatible con todo el próximo espectro de 6 GHz (UNII-5 y UNII-7). Millones de radios Cambium ePMP se han desplegado en todo el mundo aprovechando esta tecnología probada y escalable durante más de 10 años. La plataforma ePMP ofrece escalabilidad con hasta 120 abonados por sector, tolerancia a interferencias con MU-MIMO y beam-steering, y capacidades de hasta 4 Gbps por sector. Con ePMP, los operadores pueden prestar servicios de forma asequible tanto en zonas rurales de baja densidad como en áreas suburbanas de alta densidad, con un bajo coste total de propiedad, alineado con la economía de mercado.

"Hemos realizado pruebas exhaustivas con las primeras versiones del ePMP 4600 y estamos impresionados con su rendimiento", comenta Cam Kilton, CTO de Nextlink. "El ePMP 4600 ofrece capacidad y conectividad multigigabit, incluso a varios kilómetros de distancia de la torre. Esta capacidad innovadora permite aumentar significativamente nuestra capacidad en las zonas rurales, proporcionando a nuestros clientes un acceso a Internet más rápido y fiable que nunca, así como competir en mercados más densos con una oferta limitada de proveedores".

"El sector espera ansiosamente la disponibilidad del espectro de 6 GHz", señala Morgan Kurk, presidente y consejero delegado de Cambium Networks. "El nuevo espectro supone un cambio de juego para los proveedores de servicios de banda ancha porque la tecnología inalámbrica fija puede ampliar rápidamente la infraestructura de red y ofrecer un atractivo argumento comercial tanto en zonas suburbanas como rurales".

Acerca de Nextlink Internet

Nextlink Internet es el principal proveedor de servicios de telefonía e Internet fijos e inalámbricos en Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Illinois, Dakota del Sur y Iowa. La misión es simple: ofrecer planes de Internet de mayor velocidad con un intenso enfoque en el servicio al cliente. Fundada en 2012, Nextlink Internet ha experimentado un crecimiento orgánico radical y se ha convertido en el principal operador de red del país que presta servicio a las zonas rurales y las pequeñas comunidades.

Acerca de Cambium Networks

Cambium Networks permite a los proveedores de servicios, empresas, organizaciones industriales y gobiernos ofrecer experiencias digitales excepcionales y conectividad de dispositivos con una economía convincente. Su plataforma ONE Network simplifica la gestión de las tecnologías de extremo de red y banda ancha inalámbrica y por cable de Cambium Networks. Sus clientes pueden centrar más recursos en gestionar su negocio en lugar de la red. Ofrecen conectividad que simplemente funciona.