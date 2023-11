Just Royal Bcn pone a disposición un catering para bodas profesional

En el inolvidable camino hacia una boda, huy muchos aspectos a contemplar y suele representar un reto lograr que todo esté bajo control.

En la planificación de una boda, encontrar opciones confiables y de calidad es muy importante, principalmente cuando se trata del servicio de catering. La buena comida y bebida es una de las bases de toda celebración exitosa.

Por eso, cuando se confía en un servicio de catering para bodas profesional, como el que ofrece Just Royal Bcn, los novios se aseguran de que cada detalle culinario estará en manos expertas.

Servicio de catering para bodas El catering en una boda no es simplemente una elección de menús; es una forma de expresar la hospitalidad y el amor de la pareja hacia sus invitados, garantizando que se deleiten con cada bocado y sorbo. Just Royal Bcn es una empresa experta en la gastronomía mediterránea, que se posiciona como una referencia en los servicios de catering para bodas.

Sus diversas opciones de menús personalizables y originales ofrecen un servicio que trasciende la comida y la bebida. Se trata de propuestas culinarias únicas, que no solo permiten que cada pareja disfrute con tranquilidad la planificación y la celebración de la boda, sino que también garantizan que el evento se convertirá en una experiencia excepcional.

Menús de boda a medida En Just Royal Bcn, la visión de una boda perfecta se materializa a través de sus propuestas dinámicas de catering para bodas. Por un lado, ofrecen la opción de Menú Cocktail, que es una alternativa con todo incluido que encanta a quienes buscan un despliegue culinario excepcional en su gran día. Este menú va más allá de la comida, ya que ofrece una serie de estaciones con show cooking y opciones a medida.

Son once estaciones que incluyen bienvenida, food truck, huevos estrellados, bufet de raciones individuales, arroces, ensaladas al gusto, crêpes, tacos, barbacoa y postres. Además, cuentan con una estación de barra libre y de cafetería. La personalización es clave, ya que Just Royal Bcn permite adaptar cada detalle al gusto de la pareja y sus invitados.

Por otro lado, la propuesta Just Royal Nupcial ofrece una selección de aperitivos variados, platos mediterráneos, opciones de entrantes, entre-platos, plato principal y postre, junto con una variedad de bebidas para elegir. Esta alternativa permite equilibrar los sabores mediterráneos con los gustos específicos de los agasajados, creando una experiencia gastronómica única y excepcional.

Cabe destacar que ambos menús son adaptables a todo tipo de dietas y requisitos alimentarios especiales.

Haciendo del catering para bodas una experiencia completa Con el objetivo de que los recién casados no se tengan que preocupar por nada, ni antes, ni durante, ni después, Just Royal Bcn ofrece una gama de servicios adicionales que están incluidos en sus propuestas de catering para bodas. En este sentido, contemplan decoración, montaje, mobiliario, transporte, camareros, servicio y limpieza. Además, cada detalle se puede personalizar y ampliar, para asegurar que la boda sea una experiencia que deleite todos los sentidos y construya momentos inolvidables de uno de los días más importantes en la vida de la pareja.