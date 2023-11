Formación profesional a través de programas de fútbol en España, con Mifra

En España, no existen muchos programas de formación profesional que permitan a las personas capacitarse para acceder al sector futbolístico, ya sea como jugadores, técnicos, entrenadores, personal de salud, etc. No obstante, es cierto que en este país se encuentran algunos de los más grandes clubes de fútbol a nivel mundial.

Es por esto que academias de formación como Mifra han diseñado programas de fútbol certificados, con los que esperan graduar a profesionales especializados en esta disciplina, de tal manera que puedan hacer frente a las necesidades que demanda este sector en particular.

Toda la formación que necesitan los profesionales del fútbol Mifra ha desarrollado varios programas de fútbol, en los que se pueden aprender todas las herramientas técnicas, teóricas y metodológicas para asumir los retos que supone el fútbol como disciplina profesional. Cada programa tiene una duración aproximada de 3 años y busca que los estudiantes también obtengan el conocimiento necesario para conectarse con la comunidad futbolística global. Si bien el plan de estudios de este programa pone un fuerte énfasis en el entrenamiento deportivo, tampoco deja de lado los aprendizajes y mecanismos que acompañan la formación deportiva y que permiten fortalecer liderazgos, tanto dentro como fuera del campo. Al finalizar la formación, los estudiantes tendrán la posibilidad de trabajar en clubes y centros deportivos, ya sea como jugadores o entrenadores.

Esta academia atrae a estudiantes de todo el mundo, ya que es de las pocas entidades educativas certificadas que permiten formación profesional en este ámbito, de la mano de maestros con gran trayectoria. Mifra, además, forma parte de los pocos centros de educación deportiva reconocidos por el Ministerio de Educación de España, lo que permite a sus egresados recibir una certificación de formación calificada profesional, tal y como ocurre con las universidades de educación tradicional.

Contactos con el sector Tanto sus estudiantes como sus graduados pueden acceder fácilmente a ofertas laborales y acompañamientos por parte de algunos de los clubes más importantes del país, ya que Mifra cuenta con convenios y acuerdos de trabajo que buscan complementar el aprendizaje en el aula, a través de una comunicación directa con la industria. Es por esto que la universidad se encarga de enlazar a sus estudiantes con personalidades importantes del fútbol, así como entidades, clubes e instituciones destacadas del sector. Todo esto para que los estudiantes reciban una formación integral que les permita acceder al campo laboral.

Estos cursos tienen un amplio componente práctico que pueden aplicarse de forma óptima en todas las organizaciones deportivas. A medida que avanza el programa, se conocen herramientas de gestión deportiva para atletas o entrenadores, así como para administrativos y voluntarios. Todo esto para ampliar su cobertura a interesados por el fútbol de todas las vertientes, de tal manera que puedan construir una carrera deportiva aprovechando sus otras cualidades y competencias.

Con este programa, Mifra espera contribuir a la profesionalización del sector, aprovechando el futuro prometedor que tiene el fútbol en la vida de los nuevos talentos.